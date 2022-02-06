Engin Koyun: Boluspor maçında taraftar rekoru bekliyorum

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun imza töreninde yaptığı konuşmada yeni bir hikaye yazacaklarını ifade etti ve Boluspor maçında taraftar rekoru beklediğini söyledi.

MUSTAFA HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM

Mehmet Altıparmak’ın liderliğinde başarıya ulaşacaklarına inandığını belirten Engin Koyun şu şekilde konuştu: Uzun yıllar sonra güzel bir gün yaşıyoruz. Bizleri bu günlere ulaştıran Allah’a şükrediyorum. Emek veren Mustafa Reşit Akçay hocama ve yönetici arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.

BİZE İNANMIYORLARDI

Bugün anlamlı bir gün. Türkiye’nin en fazla şampiyonluk yaşayan Mehmet hocamızla anlaştık. Yeni gelen diğer futbolcularımıza ve hocamıza hoş geldin diyorum. İnşallah hep birlikte güzel bir hikaye yazacağız. Geçen sezonun devre arasında yaptığımız transferlerin de katılması ile şampiyon olduk. Bize şans vermeyenlere ezeli rakibimizi 4-0 mağlup ederek şampiyon yazdırdık. Bu başarıyı hep birlikte elde ettik.

SİL BAŞTAN

11 yıl aranın ardından yeni bir hikaye yazmak için bir araya geldik. Bugün yeni bir gün, hocamızın liderliğinde, yeni arkadaşlarımızın da katılımı ile her şeye sil baştan başlayacağız. Tahir başkanımız ve Şener başkanımıza her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ederim. Pazartesi günü taraftar rekorunun kırılmasını diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum.