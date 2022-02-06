Mehmet Altıparmak: Hedefe hep birlikte ulaşacağız

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak imza töreninde yaptığı konuşmada yabancısı olmadığı bir camiaya geldiğini belirtti ve el birliği ile hedefe ulaşacaklarını ifade etti.

HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ

Yeşil siyahlı taraftarları Boluspor maçına davet eden Mehmet Altıparmak şu şekilde konuştu: Nerede olduğumuzu, nasıl bir yere geldiğimi biliyorum. Yabancısı değilim, evimdeyim. Kocaelispor’un büyüklüğünün fazlası ile farkındayım. İnşallah hak ettiğimiz yere taraftarımız, basınımız, futbolcu kardeşlerimizle ulaşacağız. Sizlerden ricam, ilk dakikadan son dakikaya kadar desteğinizi vermeniz. Lütfen herkes maça gelsin ve Kocaelispor’u desteklesin.