Mehmet Altıparmak: Hedefe hep birlikte ulaşacağız

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak imza töreninde yaptığı konuşmada yabancısı olmadığı bir camiaya geldiğini belirtti ve el birliği ile hedefe ulaşacaklarını ifade etti.
HAK ETTİĞİMİZ YERE GELECEĞİZ
Yeşil siyahlı taraftarları Boluspor maçına davet eden Mehmet Altıparmak şu şekilde konuştu: Nerede olduğumuzu, nasıl bir yere geldiğimi biliyorum. Yabancısı değilim, evimdeyim. Kocaelispor’un büyüklüğünün fazlası ile farkındayım. İnşallah hak ettiğimiz yere taraftarımız, basınımız, futbolcu kardeşlerimizle ulaşacağız. Sizlerden ricam, ilk dakikadan son dakikaya kadar desteğinizi vermeniz. Lütfen herkes maça gelsin ve Kocaelispor’u desteklesin.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.