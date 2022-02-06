06 Şub 2022 - 10:54- Gündem G: 06 Şub 2022 - 10:56

Kaldırım ve yollara acil müdahale

Büyükşehir Fen İşleri ekipleri, yaya kaldırım ve yollarda oluşan bozulmalara hızlı ve etkin müdahalelerle tamirat işlemleri yapıyor
Kaldırım ve yollara acil müdahale mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Acil Müdahale Ekipleri, kent genelinde yollarda ve yaya kaldırımlarında bakım, onarım çalışmaları ile ulaşımda konfor ve güvenliği sağlıyor. Yollarda iklim koşulları veya ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle oluşan çukur, çökme ve bozulmalar, kaldırımlarda ise aşınma sebebiyle meydana gelen bozulmalar yapılan çalışmalar ile gideriliyor.

TRAFİK AKIŞINA ENGEL OLUNMADAN

İzmit Bağdat Caddesi’nde yaya kaldırımında meydana gelen bozulma Zabıta ekipleri tarafından Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Acil Müdahale ekiplerine iletildi. Büyükşehir Belediyesi birimleri arasındaki koordinasyon ile Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Acil Müdahale ekipleri yaya kaldırımında hızlı bir şekilde tamirat çalışması yaparak, kaldırımı yayalar için güvenli hale getirdi. İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı, İzmit Sanayii çıraklık okulu önü, Alikahya Turnaoğlu Caddesi, Kartepe İnegöl Caddesi, Alikahya Sanayi Caddesi üzerinde oluşan asfalt bozulmaları onarımı için yapılan torba asfalt çalışması trafik akışına engel olunmadan alınan güvenlik önlemleri sonrası gerçekleşti.

ARAÇ VE YAYA GÜVENLİĞİ

Yollarda ve yaya kaldırımlarında oluşan çukur ve bozulmalar herhangi bir olumsuz durum oluşturarak araç ve yaya güvenliğine zarar vermesin diye asfalt yama ve kaldırım onarımıyla tamir ediliyor. Yol Bakım Acil Müdahale ekipleri oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak, yollardaki ve kaldırımlardaki kısmi bozulmalara herhangi bir olumsuz durum oluşturmadan ve olası bir kaza yaşanmadan müdahale ediyor. Böylece can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek bir olumsuzluk hızla ortadan kaldırılıyor.

TALEPLER ÜZERİNE

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri yol bakım acil müdahale ekipleri ana arterlerde, yollarda veya kaldırımlarda oluşan bozulma ve aşınmalara gerek 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, gerekse Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası müdahale ederek çözüm getiriyor. Kaldırımlarda ve yollarda oluşan çökme ve kırılmaların herhangi bir olumsuz duruma sebep olmaması için hızlı bir şekilde müdahale edilerek sorun gideriliyor.

 

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe

06 Şub 2022 - 10:54 - Gündem

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