Başkan Hürriyet, Ardahanlıların heyecanına ortak oldu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu, Hakan Yalçın, Nurullah Özer ve Birol Sağlam, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş ve CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ile birlikte Darıca Ardahanlılar Derneğinin ev sahipliğinde Darıca kapalı semt pazarında düzenlenen Ardahan Tanıtım Günleri açılışına katıldı. Açılışta Hürriyet, Ardahanlıların büyük ilgisiyle karşılaştı.
STANTLARI ZİYARET ETTİ
Her zaman hemşeri derneklerinin yanında olan Başkan Hürriyet, ilki düzenlenen tanıtım günlerinde de Ardahanlıların heyecanına ortak oldu. Etkinlik kapsamında kurulan stantlardaki Ardahanlıları selamlayan Başkan Hürriyet, tanıtım günleri için alanda bulunan vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.