Karatenin Şampiyonları Kocaeli’de belirlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın sporun başkenti Kocaeli vizyonuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, Kocaelililere sporu sevdirmenin yanı sıra Türkiye Şampiyonaları, dünya ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak, faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve sportif faaliyetleriyle tüm ülkeye adını duyuran Kocaeli Büyükşehir, etkili bir çalışma performansı sergileyerek faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda 2 dalda 12 sıklette yapılan müsabakaların sonucunda 48 sporcu, dereceye girerek madalya kazandı.

TARİHSEL DOKU KONSEPTLERİ

Ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil edecek sporcuların da seçildiği bu büyük organizasyonda Yahya Kaptan Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda, Büyükşehir Belediyesince hazırlanan İzmit Saat Kulesi, Kasrı Hümayun Saray Müzesi ve 16'ncı yüzyıl Osmanlı Döneminde Kilez deresi üzerinde kurulmuş beş gözlü kesme taş köprü görsellerinden oluşan tarihsel doku konseptleri Türkiye Şampiyonasına ayrı bir değer kattı.

FİNAL MÜSABAKALARIYLA TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve Milli Takım seçme müsabakaları son gününde Bayan Kumite 50 kg ve 55 kg eleme ile röpresaj müsabakaları, Bayan ve Erkek Ferdi Kata elemeleri ve 3.’lük maçlarının ardından yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı. Şampiyonada 2 dalda 12 sıklette yapılan müsabakaların sonucunda 48 sporcu dereceye girerek, madalya kazandı.

RAKİBİNE ŞANS VERMEDEN ŞAMPİYON OLDULAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 41 İlden 159 kulüp ve 227’si kadın toplam 486 sporcunun katıldığı Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nın son gününde Bayanlar Kumite 50 kilo İstanbul’dan Serap Özçelik Arapoğlu, Kumite 55 kilo Kocaeli’den Tuba Yakan, Bayan Ferdi Kata İstanbul’dan Dilara Bozan ile Erkek Ferdi Kata İstanbul’dan Ali Sofuoğlu rakiplerine şans vermeden şampiyon oldu.

ŞAMPİYONAYA ELTEMUR KARDEŞLER DAMGA VURDU

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nın ilk gününe Eltemur kardeşler damga vurdu. Türk karatesinin tecrübeli isimlerinden Erman Eltemur 75 kiloda bir kez daha şampiyon olurken, kız kardeşi Eda Eltemur da kariyerinin ilk büyükler altın madalyasını kazandı. Avrupa gençler şampiyonu Sudenur Aksoy ile geçen yılın Avrupa üçüncüsü Eda Eltemur arasındaki final nefes kesti. Sudenur Aksoy karşısında son 16 saniyeye geride giren Eltemur maçın son bölümünde aldığı ippon ve yuko puanları ile rakibini 10-9 yenerek kariyerinde ilk kez Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşadı.

ERAY ŞAMDAN ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEDİ

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye’ye gümüş madalya kazandıran Eray Şamdan, Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda da ipi göğüslemeyi başardı. Kazandığı bu başarıyla Şamdan, toplamda 14’üncü Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nın ikinci gününde farklı sıkletlerden sporcuların yarıştığı Erkekler kumite 60 kilo kategorisinde finalde Ankara’dan Burak Özdemir’i yenen Eray Şamdan şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

KARİYERİNE BİR TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU DAHA YAZDI

Karate Şampiyonası’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milli karateci Tuba Yakan adını bir kez daha Türkiye Şampiyonluğuna yazdırmayı başardı. Bayanlar 55 kiloda kariyerinde Avrupa şampiyonluğu da bulunan Tuba Yakan ilk turda Ezgi Doğan, ikinci turda Beyza Nur Akgülü, üçüncü turda Umay Uyğur’u yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final müsabakasında bu kez yine Kocaeli’den Gülsen Demirtürk’ü yenerek adını grup şampiyonu olarak finale yazdırmayı bildi. Final maçında rakibi Sakarya’dan Zümra Rezzan İm’i yenerek kariyerine bir kez daha Türkiye Şampiyonluğu yazdı.

DERECEYE GİRENLERE MADALYA

Türkiye Karate Şampiyonası Erkekler Kumite +84 kg, 84 kg, 75 kg ile Bayanlar Kumite 68 kg Bayan Kumite 50 kg ve 55 kg eleme ile röpresaj müsabakaları, Bayan ve Erkek Ferdi Kata eleme röpresaj ve final müsabakaları sonucu dereceye girenlere madalyalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Türkiye Karate Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Adnan Şamdan, Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hatun Albayrak Şengüloğlu ile Sakarya İl Emniyet Müdürü ve TKF Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kaya verdi.

Madalya töreni sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Yıldırım yaptığı açıklamada, ”Şubat ayı içerisinde yine Kocaeli’mizde Türkiye Kickboks şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Türkiye’nin en kıymetli Kickbokscuları burada olacakl. Yıl boyunca Tahir Büyükakın Başkanımızın verdiği büyük destekle yüzün üzerinde profesyonel etkinlik düzenleyeceğiz. İlimiz artık gençlik ve sportif faaliyetlerin her yönüyle merkezi haline geldi. Federasyonlarımızla tam bir işbirliği halinde ve konusunda uzman kişilerle birlikte çalışmalarımıza büyük bir ivme kazandırdık” dedi.

DERECEYE GİRENLER

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

Bayanlar ferdi kata

1- Dilara Bozan (İstanbul)

2- Ayşe Yılmaz (Afyon Karahisar)

3- Damla Su Türemen (Ankara)

3- Keyda Nur Çolak (Trabzon)

Erkekler ferdi kata

1- Ali Sofuoğlu (İstanbul)

2- Emre Vefa Göktaş (İstanbul)

3- Enes Özdemir (İstanbul)

3- Görkem Aslan (Ankara)

Erkek Kumite +84 kilo

1- Ömer Faruk Arslan (İstanbul)

2- Rıdvan Kaptan (İstanbul)

3- Necip Göktürk Subaşı (Kilis)

3- Fatih Şen (Sakarya)

Erkek Kumite 84 kilo

1- Emir Buğra Gencan (Bursa)

2- Samed Gök (İstanbul)

3- Murat Öz (Artvin)

3- Halit Muhammed Tamyüksel (Kocaeli)

Erkek Kumite 75 kilo

1- Erman Eltemur (İstanbul)

2- Can Arslan (Bursa)

3- Enes Bulut (Kocaeli)

3- Eren Akkurt (Gaziantep)

Erkek Kumite 67 kilo

1- Ekrem Altuner Yılmaz (Kocaeli)

2- Burak Uygur (İstanbul)

3- Muratcan Deniz (İstanbul)

3- Yusuf Can Tatar (Gaziantep)

Erkek Kumite 60 kilo

1- Eray Şamdan (Kocaeli)

2- Burak Özdemir (Ankara)

3- Berkay Bayhan (İstanbul)

3- Mehmet Yusuf Boy (İstanbul)

Bayan Kumite +68 kilo

1- Fatma Uyğur (İstanbul)

2- Rabis Şentürk (Kocaeli)

3- Zeina Hesham Gaballa (İstanbul)

3- Sude Nemli (Sakarya)

Bayan Kumite 68 kilo

1- Eda Eltemur (İstanbu)

2- Sudenur Aksoy (İstanbul)

3- Betül Solak (İstanbul)

3- Hira Nur Kasatura (Tekirdağ)

Bayan Kumite 61 kilo

1- Gülbahar Gözütok (Kayseri)

2- İrem Durmaz (Sakarya)

3- Çağla Eser (İstanbul)

3- Fatma Naz Yenen (Kocaeli)

Bayan Kumite 55 kilo

1- Tuba Yakan (Kocaeli)

2- Zümra Rezzan İm (Sakarya)

3- Çağla Eser (İstanbul)

3- Fatma Naz Yenen (Kocaeli)

Bayan Kumite 50 kilo

1- Serap Özçelik Arapoğlu (İstanbul)

2- Rabia Elik (İstanbul)

3- Sevil Baş (İstanbul)

3- Bilge Solak (İstanbul)