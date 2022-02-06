06 Şub 2022 - 10:59- Gündem G: 06 Şub 2022 - 11:01

İzmit Körfezi'nin hayalet ağlardan temizlenmesi için çalışma başlatıldı

İzmit Körfezi’nin hayalet ağlardan temizlenmesi amacıyla 6 bölgede çalışma yapıldığı bildirildi.
İzmit Körfezi'nin hayalet ağlardan temizlenmesi için çalışma başlatıldı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, deniz salyası olarak bilinen ve özellikle Marmara Denizi’nde etkisini gösteren müsilaj sorununun çözümü için 2021 yılı Haziran ayı başlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında toplantı gerçekleştirildiği ve müsilajla mücadeleye yön verecek eylem planının kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

"Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyeleri ve uzmanların katılımlarıyla düzenlenen toplantıda müsilajla mücadeleye önemli katkılar sağlayacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, tecrübeleriyle son hali verilen ve 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nın startı ilimizden verildi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Marmara Denizi Eylem Planı’nın 18. maddesinde 'Marmara Denizi’mizdeki tüm hayalet ağlar bir yıl içerisinde temizlenecek.' şeklinde belirtilmesi üzerine Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu üyesi de olan Valimiz Seddar Yavuz’un talimatları ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda 'İzmit Körfezi'nin Hayalet Ağlardan Temizlenmesi Projesi' (İKHAT PROJESİ–2022) hazırlanmış ve vakit kaybetmeden çalışmalara başlanmıştır. İlimiz sınırlarında İzmit Körfezi’nde 6 bölgede hayalet ağların tespiti ve çıkarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Darıca ilçesi sınırlarındaki 3 bölgede ve Körfez ilçesi sınırlarındaki 2 bölgede hayalet ağlar, muhtelif av araçları ve yaklaşık 2500 metrekare gırgır ağı, 3200 metrekare çeşitli uzatma ağları, trol kapısı ve muhtelif ebatlarda çapalar denizden çıkarılmıştır.

Proje kapsamında çalışma yapılacak bir bölge ile ağların olması muhtemel diğer bölgelerin tarama çalışmasını müteakip deniz ve hava şartlarına bağlı olarak proje takvimi içinde çıkarma çalışmalarına devam edilecek olup, bu çerçevede yapılan çalışmaların 2022 yılı Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır."

# KOCAELİ GAZETESİ, Kocaeli, kocaeli haber, Kocaeli Gazete, Kocaeli haberleri, Gebze, Çayırova, kocaeli gazete haber, Dilovası, kocaeli manset, Kartepe, kocaeli gazeteleri, kocaeli guncel haberler, kocaeli manset-haber, kocaeli son dakika, İzmit, Darıca, , Gölcük, Başiskele, Körfez, kocaeli gündem, kocaeli flas haber, son dakika haberleri

06 Şub 2022 - 10:59 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.536.951 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Hürriyet, Ardahanlıların heyecanına ortak oldu mask
Başkan Hürriyet, Ardahanlıların heyecanına ortak oldu
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Özmural, TMMOB genel kuruluna katıldı mask
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Özmural, TMMOB genel kuruluna katıldı
"Mevcut firmanın sözleşme süresi bitti" mask
"Mevcut firmanın sözleşme süresi bitti"
Makine Mühendislerinde genel kurulu tamamlandı mask
Makine Mühendislerinde genel kurulu tamamlandı
Lastik’te ilk görüşme tarihi belirlendi mask
Lastik’te ilk görüşme tarihi belirlendi
Kocaeli Barosu’na 4 yeni avukat mask
Kocaeli Barosu’na 4 yeni avukat
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL