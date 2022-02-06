06 Şub 2022 - 11:35- Spor G: 06 Şub 2022 - 11:38

Yarın tüm yollar Kocaeli Stadı’na çıkar!

Sezonun ilk yarısını istediği yerde bitiremeyen, ikinci yarının ilk üç maçında da Ümraniye, Ankaragücü ve Samsunspor’a mağlup olan Kocaelispor verile...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Yarın tüm yollar Kocaeli Stadı’na çıkar! mask

Sezonun ilk yarısını istediği yerde bitiremeyen, ikinci yarının ilk üç maçında da Ümraniye, Ankaragücü ve Samsunspor’a mağlup olan Kocaelispor verilen 17 günlük aranın ardından yarın akşam kendisi gibi 24 puanı bulunan ancak iki maçı eksik, Ali Keten’in forma giydiği Boluspor’u konuk ediyor. Kocaeli Stadı’ndaki maç yarın saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi İstanbul’dan Can Cengiz yönetecek. Maç saatinde sıcaklık 12 derece olacak, yağış ise beklenmiyor.

EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Kocaelispor’da yeni Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile ilk heyecan yarın akşam yaşanacak. Kadrosuna devre arasında Abazaj, Kemal Rüzgar ve Bartu Kulbilge’yi katan, Bereket Sigorta’nın maddi desteği ile de moral bulan Boluspor’u konuk edecek olan yeşil siyahlılar mutlak galibiyet parolası ile sahadaki yerini alacak. Tedavileri devam eden Dino, Musa Nizam ve Hasan Hatipoğlu ile cezaları bulunan Diogo, Mazlum Demir, Benhur Keser ve Cisse sahadaki yerini alamayacak.

MUHTEMEL 11

24 puanla ateşi hayli yakından hisseden Kocaelispor’un yarın akşamki maça nasıl bir 11 ile çıkacağı merak ediliyor. Yeni transferlerden Mehmet Yılmaz, Kerem Can, Kolovos, Samed Ali, Rasheed ve Berkay’ın 11’de maça başlayacağı tahmin ediliyor. Buna göre Kocaelispor’un kalede Korcan, savunmada Mehmet Yılmaz, Kerem Can, Alpay ve Berkay Dabanlı, önlerinde Mandjeck ve Mehmet Taş, sağda Pereira, solda Rasheed, forvete yakın bölgede Kolovos ya da İlyas Kubilay, ileride ise Samed Ali 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. İki takım bundan önce 32 kez karşılaştı. Bu maçların 11’ini Kocaelispor, 10’unu Boluspor kazanırken, 11 maç da berabere sona erdi. 

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR – BOLUSPOR

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

SAAT: 20.00

HAVA: 12 derece – Parçalı

YAYINLAR: TRT SPOR, BeIN Sports MAX 1

 

KOCAELİSPOR

KORCAN ÇELİKAY

MEHMET YILMAZ

KEREM CAN AKYÜZ

ALPAY ÇELEBİ

BERKAY DABANLI

GEORGES MANDJECK

MEHMET TAŞ

MICHAEL PEREIRA

RASHEED AKANBI

KOLOVOS YA DA İLYAS

SAMED ALİ

 

BOLUSPOR

GENTİAN SELMANİ   

ARDA HİLMİ ŞENGÜL   

ALİ KETEN

EMİN BAYRAM

TUGAY KAÇAR

ODİSE ROSHİ   

MEHMET ÇINAR   

ABDURRAHMAN CANLI   

BERTU YA DA ABAZAJ

BERK YA DA KEMAL

DEJVİ BREGU

 

# Kocaelispor

06 Şub 2022 - 11:35 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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