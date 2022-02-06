Yarın tüm yollar Kocaeli Stadı’na çıkar!

Sezonun ilk yarısını istediği yerde bitiremeyen, ikinci yarının ilk üç maçında da Ümraniye, Ankaragücü ve Samsunspor’a mağlup olan Kocaelispor verilen 17 günlük aranın ardından yarın akşam kendisi gibi 24 puanı bulunan ancak iki maçı eksik, Ali Keten’in forma giydiği Boluspor’u konuk ediyor. Kocaeli Stadı’ndaki maç yarın saat 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi İstanbul’dan Can Cengiz yönetecek. Maç saatinde sıcaklık 12 derece olacak, yağış ise beklenmiyor.
EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR
Kocaelispor’da yeni Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile ilk heyecan yarın akşam yaşanacak. Kadrosuna devre arasında Abazaj, Kemal Rüzgar ve Bartu Kulbilge’yi katan, Bereket Sigorta’nın maddi desteği ile de moral bulan Boluspor’u konuk edecek olan yeşil siyahlılar mutlak galibiyet parolası ile sahadaki yerini alacak. Tedavileri devam eden Dino, Musa Nizam ve Hasan Hatipoğlu ile cezaları bulunan Diogo, Mazlum Demir, Benhur Keser ve Cisse sahadaki yerini alamayacak.
MUHTEMEL 11
24 puanla ateşi hayli yakından hisseden Kocaelispor’un yarın akşamki maça nasıl bir 11 ile çıkacağı merak ediliyor. Yeni transferlerden Mehmet Yılmaz, Kerem Can, Kolovos, Samed Ali, Rasheed ve Berkay’ın 11’de maça başlayacağı tahmin ediliyor. Buna göre Kocaelispor’un kalede Korcan, savunmada Mehmet Yılmaz, Kerem Can, Alpay ve Berkay Dabanlı, önlerinde Mandjeck ve Mehmet Taş, sağda Pereira, solda Rasheed, forvete yakın bölgede Kolovos ya da İlyas Kubilay, ileride ise Samed Ali 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. İki takım bundan önce 32 kez karşılaştı. Bu maçların 11’ini Kocaelispor, 10’unu Boluspor kazanırken, 11 maç da berabere sona erdi.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR – BOLUSPOR
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Can Cengiz, Erkan Akbulut, Kemal Mavi
SAAT: 20.00
HAVA: 12 derece – Parçalı
YAYINLAR: TRT SPOR, BeIN Sports MAX 1
KOCAELİSPOR
KORCAN ÇELİKAY
MEHMET YILMAZ
KEREM CAN AKYÜZ
ALPAY ÇELEBİ
BERKAY DABANLI
GEORGES MANDJECK
MEHMET TAŞ
MICHAEL PEREIRA
RASHEED AKANBI
KOLOVOS YA DA İLYAS
SAMED ALİ
BOLUSPOR
GENTİAN SELMANİ
ARDA HİLMİ ŞENGÜL
ALİ KETEN
EMİN BAYRAM
TUGAY KAÇAR
ODİSE ROSHİ
MEHMET ÇINAR
ABDURRAHMAN CANLI
BERTU YA DA ABAZAJ
BERK YA DA KEMAL
DEJVİ BREGU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.