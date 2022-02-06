Büyükakın, “Bir Cumhuriyet çocuğu olarak diyorum ki Cumhuriyet bizlerin ve bu aziz milletindir”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler Danışma Toplantısına katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Başkanı Sait Mete ve teşkilat üyelerinin de hazır bulunduğu danışma toplantısında gündemi değerlendiren Başkan Büyükakın, “Belediyecilik gönül işidir” diyerek, “Gönlümüzü ortaya koyduğumuz zaman ortaya çıkan hizmetleri de İsmail bey detaylı bir şekilde anlattı. İşte gerek hükümetimizin gerek ilçe belediyemizin gerekse Büyükşehir Belediyemizin yaptığı hizmetlerin ortaya çıkmasında iki tane temel başarı unsuru var. Birinci Sayın cumhurbaşkanımızın liderliği ve vizyonu. İkincisi de siz dava arkadaşlarımızın gayreti ve fedakârlığıdır” dedi.

“YALAN ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ BİR SİYASİ KAMPANYA YÜRÜTÜYORLAR”

“Eğer sizler bu çalışmaları anlatmasaydınız, eğer siz olmasaydınız bu çalışmaların hayata geçme şansı yok” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Biz gerçekten Belediyecilikte ve memleketin yönetiminde rakip tanımıyoruz. Muhalefetin bize rakip olma şansı yok, yanımızdan geçme ihtimali de yok. Ancak muhalefet bir şeyi biraz iyi yapıyorlar. O da iyi mi kötü mü tartışılır. İsmail Bey’de söyledi. Biz reklam işini iyi yapamıyoruz. Onlarda sadece reklam yapıyorlar. Yalan üzerine inşa edilmiş bir siyasi kampanya yürütüyorlar. Birkaç gündür süren bir yalan kampanyası daha var. Aslında önceki danışma toplantılarında bahsetmiştim. Önümüzde ki süreçler bir karalama kampanyası başlatılacak. Hangi aktörler varsa kim varsa kime saldırmaları gerektiğini düşünüyorlarsa itibarsızlaştırmak için her yolu deneyecekler demiştim. Ben yanılmışım. Yaza doğru başlayacaklar diye düşünüyordum. Ama hemen başladılar.”

“VİCDAN SAHİPLERİNE AHLAK SAHİPLERİNE HAVALE EDECEĞİM”

Başkan Büyükakın, “Geçtiğimiz günlerde yerel yönetimler ilçe danışma toplantılarının Çayırova ayağında benim konuşmamın bir kısmını alıp onu başka bir forma döndürüp kastetmediğimiz manayı oradan çıkartıp, önce kurgu sonra servis peşinden algı sonra da yargı yapmaya kalkıştılar. Ama her kuşun eti yenmez. Ben şimdi söylediklerimi iddia ettiklerini nasıl iddia ediyorlar, kendi ifadeleriyle söyleyeyim. Mesela Milletvekilleri Sayın Tarhan diyor ki, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında yüz yılın hesaplaşma yapacağını söyleyen Tahir Büyükakın, size oturduğunuz koltuğa seçilme hakkını veren Cumhuriyetin ilanıyla mı hesaplaşacaksınız? Diyor. Şimdi size o konuşmamın içeriğini de size izleteceğim. Akıl sahibi altını çiziyorum vicdan sahibi ahlak sahibi bir insan bu konuşmadan Cumhuriyetin ilanıyla hesaplaşmayı anlan mı anlamaz mı akıl sahiplerine vicdan sahiplerine ahlak sahiplerine havale edeceğim. Bunlar böyle olmadıkları için ben bu videoyu gösterdikten sonra da yeni yalanlarına devam edecekleri için onların cevaplarını hiç umursamıyorum. Onlardan bir cevap da beklemiyorum. İzan sahibi akıllara hitap ediyorum. Kendilerini muhatap almıyorum. Yalanlarında boğulsunlar. Şimdi ben videoyu sizlere göstereceğim. Kendi gözlerinizle görün. Lütfen bunu vatandaşlarımıza anlatın. Ben burada Cumhuriyetin kuruluşuyla mı hesaplaşacağım mı demişim, yoksa basına verdiğimiz konuyla ilgili demeçte ifade ettiğim gibi bizim milletimizle kast edenlerle hesaplaşmayı mı ifade etmişim onu görelim” diyerek konuşmayı teşkilat üyelerine izletti.

“DIŞ POLİTİKA İLE ALAKALI BİR MEVZUDAN BAHSEDİYORUM”

“Türkiye’nin yakın ve uzak coğrafyasında, bölgesinde oyunlar kurmaya başladık, kurulan oyunları bozmaya başladık” diyorum diyerek konuşmayı içeren videoyu adım adım biz kez daha teşkilat üyeleriyle analiz eden Başkan Büyükakın, “Yani dış politika ile alakalı bir mevzudan bahsediyorum. Oyunlar kuruyoruz, oyunları bozuyoruz, diyorum. Nerede, yakın coğrafyamızda uzak coğrafyamızda diyorum. Buradan siz ne anlarsınız, Libya’yı anlarsınız Akdeniz’i anlarsınız. Cumhuriyetin kuruluşu anlaşılır mı buradan. Anlaşılmaz. Konuşmamın devamında 2023’de bunun duruşması olacak diyorum. Yani kurulan oyunların bozulan oyunların duruşması olacak 2023’de. Arkadan gelen şey şu. 2023’de bunun duruşması olacak. Yani kurduğumuz oyunların bunun duruşması olacak bunun duruşması diyorum. Bunun yüzyıllık hesaplaşması olacak yani diyorum. Ne zaman bu oldu. Bu, Sevr ile başladı. Türkiye’yi bölmek isteyenler, Türkiye’ye kast edenler bunu denediler ve bu emellerinden hiçbir zaman vazgeçmediler. Biz bu Anadolu topraklarına girdiğimiz andan itibaren böyle yapıyorlar, böyle yapmaya da devam ediyorlar. Bakın bu konuşmadan Cumhuriyet çıkıyor mu? Hiçbir şekilde yok.”

“GÖĞSÜMÜ GERE GERE BİR CUMHURİYET ÇOCUĞU OLARAK BİR TÜRK EVLADI OLARAK”

“Zaten asla ve kat’a ne Cumhuriyete ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bakın ben Atatürk diyorum” diyen Başkan Büyükakın, şunları ifade etti: “Verdiğim cevapta da onlara sordum. Ülkemizin kurucusu Atatürk’e, Atatürk diyemeyen il başkanlarına hesap sorun dedim. Buyrun sorun. Ben bütün konuşmalarımda göğsümü gere gere bir Cumhuriyet çocuğu olarak bir Türk evladı olarak apaçık söylüyorum, Cumhuriyet bizim Cumhuriyetimizdir. Ancak ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, Atatürk diyemeyenlerin hiç değildir. Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer diyenlerin de hiç değildir. Yine bizim verdiğimiz bu cevaba binayen yine laf salatası yapmışlar. Ben cevapta dedim ki, siz kendinizle alakalı gündemi saptırmak için bizim konuşmamızı saptırıp gündem değiştirmek ve bizle ilgili algı operasyonu yapmak istiyorsunuz, demiştim. Yine bir sürü laf salatasında bulundular. Bakın, Hodri Meydan. Ben diyorum ki PKK bir terör örgütüdür, PKK’ya destek veren HDP onun yan taşeron kuruluşudur. Sümüklü FETÖ ve onun örgütü bir terör örgütüdür. FETÖ onun terör örgütünün başındadır. Türkiye Cumhuriyetine kast eden tüm düşmanlara karşı, tüm terör örgütlerine karşı, ama demeden fakat demeden istisna getirmeden şöyle böyle demeden tamamını lanetliyorum. Çık sende lanetle” dedi.

“SÖZ EDENİN DE ALNINI KARIŞLARIZ”

Başkan Büyükakın konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Sayın Tahsin Tarhan açıklamasında şunu da demiş, zaten benim açıklayın açıklamanız gereken şeylere cevap verin dediğim şeyde, ima ettiğim şeyi söylemiş. Demiş ki “O koltuğu Cumhuriyete borçlu olduğunuzu unutmayın” diyor. Eyvallah, herkes Cumhuriyete borçlu. Bu vatan Cumhuriyete borçlu, Cumhuriyeti kuran kurucularına borçlu. Onun kurucularının aziz emaneti karşısında minnettar. Buna söyleyecek kimsenin sözü yok. Söz edenin de alnını karışlarız. Sayın Tarhan açıklamasında devam ediyor. Diyor ki, “Bu millet bu sözleri söyleyen, bu ülkenin milli kaynaklarını hiç düşünmeden 5 müteahhite peşkeş çeken, adaleti, hukuku yok edenlerle 100. yılda sandıkta hesaplaşacak” ifadelerini söylüyor. Bakın, hesaplaşma ifadesini Cumhuriyetle eşleştiren kendileri. Beşli çete diyor ya. Sayın Tarhan, Hünkar Çayırını talan ediyorlar oraya inşaat yapıyorlar, demişti. O inşaat dediği yer Tuzla’da çıktı. Hünkar Çayırı Gebze’de. Dediğin yerde inşaat yok, çık göster dediğimizde başka bir yalan söylemeye devam etti. Tuzla’da inşaatın fotoğrafını koydu, Hünkar Çayırı’na inşaat yapıyorlar dedi, cevabını verdik, hiçbir cevap vermedi. Bunlar yalanı yol edinmişler. Yalan söylüyorlar. Peşinden bir yalan daha söylüyorlar.”

“CUMHURİYET İLE EŞLEŞTİRMEK İSE DÜPEDÜZ AHLAKSIZLIKTIR”

Başkan Büyükakın, “Ben şimdi kendisine sesleniyorum. Geçen günlerde Kocaeli Milletvekilimiz Radiye Hanım, geçenlerde Genel Başkanlarına hitafen dedi ki, “Beşli çete beşli çete deyip duruyorsun. Bu beşli çeteye iş yapan İl Başkanların var mı” dedi. Cevap bekliyoruz. Eğer Tahsin bey öğrenemezse, beni arasın. Biz bunları kürsüden söylemeyiz. Kürsüden söylenecek şeyler değil bunlar. Arasın beni, kamyon plakalarına kadar vereyim, o il başkanın kim olduğunu kendisine bizzat söyleyeceğim. Cesareti varsa gitsin bu genel başkanına bu bilgiyi aktarsın. Buradan niye söylemiyorum, korktuğumdan değil tabi ki ticari konular bunlar, ticari sır onun için söylemiyoruz, edebimizden de söylemiyoruz. İş yapabilir bir insan. Her yerde yapabilir buna da bir mahsur yoktur. Ama bir taraftan iş yapabilirim bunda ne var deyip, diğer bir taraftan çıkıp beşli çete beşli çete demez. Bu ahlaksızlık olur. Bu iftiracılık olur. Bu sahtekârlık olur. Az önce gösterdiğimiz video da ki konuşmayı da Cumhuriyet ile eşleştirmek ise düpedüz ahlaksızlıktır” ifadelerini sarf etti.

“ONLARIN ALTINA İNANILMAZ GALİZ KÜFÜRLER ETTİLER”

“O haber sonrası Cumhuriyet Gazetesi muhabiri beni aradı” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın şunları söyledi: “O konuşmada neyi kast ettiniz sorusunu sordu. Kendilerine verdiğim cevapta dedim ki Emperyalizmi kast ediyorum. Sevr’i kast ediyorum, Türkiye Cumhuriyetine kast edenleri kast ediyorum, onlarla bin yıllık mücadelemizi kast ediyorum. Hiçbir açıklamama yer vermeden o haberi kasıtlı bir şekilde servis ettiler. FETÖ’cü kanallara ve farklı birçok kanala servis ettiler. Ardından sosyal medyada gündem olsun, infaz edelim diye paylaşımlar yaptılar. Onların altına inanılmaz galiz küfürler ettiler. O küfürleri aynen iade ediyorum demiyorum. Çünkü bizim adabımızda anaya bacıya sövmek yoktur. Biz böyle bir ahlaksızlık yapmayız. Ama diyorum ki siz yaparsınız, Şehidin anasına da, abisine de, babasına da söversiniz. Sizin için bu yol olmuş. Her türlü galiz küfrü edersiniz. Önce iftira eder sonra o iftiraya binaen küfür de edersiniz. Ama biz sizin küfrünüze küfürle bir cevap vermeyiz. Deriz ki o küfürler üslubu beyan aynıyla insan. Lafı gereği üslubu neyse insan ayni ile odur. O sizin kendinizi gösterir. O sizin çukurunuza inmeyiz” dedi. Konuşmasının sonunda sesi kısılan Başkan Büyükakın, “Çayırova’da ki toplantıda böyle sesim kısıldı. Konuşmayı bitirirken, sesimin kısıklığına işaret ederken, biz kısık sesleriz, minareleri ezansız bırakma Allah’ım, dedim. Orda da minarelerden neti kast ediyor, soruyorlar. Cevap vermeye de gerek yok diyorum. Anlayan anlamıştır. Anlamayan kulaklara davulda çalsan zurna da çalsan faydası yoktur. Ben takdiri aziz milletimizin vicdanına bırakıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.