“Memurun maaşı her geçen gün eriyor”

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, önceki gün sendika temsilcileri ile Müsiad Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Yönetim kurulu üyeleri Serap Koçhisar, Osman Ayas, Umut Birol ve Serkan Kökduman, geçmiş dönem yöneticisi Zekai Dumlupınar, Kadınlar Kolu Başkanı Sultan Kılınç’ın ev sahipliğinde yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı

“FAKİRLEŞMENİN DEVAM ETMESİ KAÇINILMAZ”

Ardından konuşan il başkanı Ömer Çeker Samsun’da Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınayarak konuşmasına başladı. Çeker, “Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon oranına bakınca, Yalan Sen’in nasıl bir garabet toplu sözleşmeye imza attığını daha iyi görüyoruz. Neresinden tutsanız elde kalıyor. Memur ve emekli maaşlarında ilk 6 ay için yüzde 7,5 artışa karşılık, 2022 yılı Ocak’ta enflasyon yüzde 11,10 oldu, bir önceki yılın aynı ayına göre ise enflasyon yüzde 48,69 oldu. Memurlar için daha ilk ayda yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu. Enflasyon Araştırma gurubu (ANAG) göre ise 2022 yılı Ocak’ta enflasyon yüzde 15,52, bir önceki yılın aynı ayına göre ise enflasyon yüzde 114.87 olmuştur. Dolayısı geriye kalan 5 ayda Kamu çalışanlarında fakirleşmenin devam edeceğinin ise kaçınılmaz bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

“TOPLU SÖZLEŞME NASIL YAPILIR YALAN SEN’E GÖSTERECEĞİZ”

Memur maaşını eline almadan enflasyona daha ilk ayda yenildi diyen Çeker, “Onun için etkisiz ama yetkili sendikayı yetki sürecinde çalışanlar gerekli tokadı vuracak. Enflasyon farkları geçmişte her ay maaşlara yansıtılırdı. Ancak şimdi 6 ay sonra alıyoruz. Böylelikle ele geçmeden eriyor. Önümüzdeki toplu sözleşmede siz değerli temsilcilerimizin ve üyelerimizin katkıları ile Türkiye Kamu-Sen, dolayısıyla Türk Sağlık-Sen yetkiyi alacak ve toplu sözleşme nasıl yapılır Yalan Sen’e gösterecektir.

“GÜCÜMÜZÜ MAKAMLARDAN DEĞİL ÜYELERDEN ALIYORUZ”

Memurların Türkiye Kamu-Sen’in imzaladığı toplu sözleşmeleri aradığını her geçen gün artan üye sayımızdan görebiliyoruz. Önümüzde kısa bir süre var ve birlikte yürüterek, birlikte sonuca varacağımıza inanıyorum. Türk Sağlık-Sen bilgi birikimi ve deneyimli kadroları ile çalışanların haklarını savunma noktasında rüştünü ispat etmiştir. Gücünü makamlardan değil, üyesinden alan Türk Sağlık-Sen’in yetki sürecinde siz değerli üyelerimizin ve çalışanların desteği ile işi ehline vereceğini biliyorum” dedi. Ardından işyeri temsilcilerine yetki belgeleri verildi.