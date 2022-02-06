06 Şub 2022 - 11:59- Gündem G: 06 Şub 2022 - 12:01

“Memurun maaşı her geçen gün eriyor”

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, temsilciler toplantısında enflasyona değinerek maaşların eriğini ifade etti. Çeker konuşmasının devamında Memur Sen’e yüklendi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
“Memurun maaşı her geçen gün eriyor” mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, önceki gün sendika temsilcileri ile Müsiad Sosyal Tesislerinde bir araya geldi. Yönetim kurulu üyeleri Serap Koçhisar, Osman Ayas, Umut Birol ve Serkan Kökduman, geçmiş dönem yöneticisi Zekai Dumlupınar, Kadınlar Kolu Başkanı Sultan Kılınç’ın ev sahipliğinde yapılan toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı

“FAKİRLEŞMENİN DEVAM ETMESİ KAÇINILMAZ”

Ardından konuşan il başkanı Ömer Çeker Samsun’da Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınayarak konuşmasına başladı. Çeker, “Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Enflasyon oranına bakınca, Yalan Sen’in nasıl bir garabet toplu sözleşmeye imza attığını daha iyi görüyoruz. Neresinden tutsanız elde kalıyor. Memur ve emekli maaşlarında  ilk 6 ay için yüzde 7,5 artışa karşılık, 2022 yılı Ocak’ta enflasyon yüzde 11,10 oldu, bir önceki yılın aynı ayına göre ise enflasyon yüzde 48,69 oldu. Memurlar için daha ilk ayda yüzde 3,6 enflasyon farkı oluştu. Enflasyon Araştırma gurubu (ANAG) göre ise 2022 yılı Ocak’ta enflasyon yüzde 15,52, bir önceki yılın aynı ayına göre ise enflasyon yüzde 114.87 olmuştur. Dolayısı geriye kalan 5 ayda Kamu çalışanlarında fakirleşmenin devam edeceğinin ise kaçınılmaz bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

“TOPLU SÖZLEŞME NASIL YAPILIR YALAN SEN’E GÖSTERECEĞİZ”

Memur maaşını eline almadan enflasyona daha ilk ayda yenildi diyen Çeker, “Onun için etkisiz ama yetkili sendikayı yetki sürecinde çalışanlar gerekli tokadı vuracak. Enflasyon farkları geçmişte her ay maaşlara yansıtılırdı. Ancak şimdi 6 ay sonra alıyoruz. Böylelikle ele geçmeden eriyor. Önümüzdeki toplu sözleşmede siz değerli temsilcilerimizin ve üyelerimizin katkıları ile Türkiye Kamu-Sen, dolayısıyla Türk Sağlık-Sen yetkiyi alacak ve toplu sözleşme nasıl yapılır Yalan Sen’e gösterecektir.

“GÜCÜMÜZÜ MAKAMLARDAN DEĞİL ÜYELERDEN ALIYORUZ”

Memurların Türkiye Kamu-Sen’in imzaladığı toplu sözleşmeleri aradığını her geçen gün artan üye sayımızdan görebiliyoruz. Önümüzde kısa bir süre var ve birlikte yürüterek, birlikte sonuca varacağımıza inanıyorum. Türk Sağlık-Sen bilgi birikimi ve deneyimli kadroları ile çalışanların haklarını savunma noktasında rüştünü ispat etmiştir. Gücünü makamlardan değil, üyesinden alan Türk Sağlık-Sen’in yetki sürecinde siz değerli üyelerimizin ve çalışanların desteği ile işi ehline vereceğini biliyorum” dedi. Ardından işyeri temsilcilerine yetki belgeleri verildi.

# Kocaeli, kocaeli haber, kocaeli manset, KOCAELİ GAZETESİ, Körfez, Gölcük, Dilovası, Kocaeli Gazete, kocaeli gazeteleri, kocaeli son dakika, son dakika haberleri, İzmit, kocaeli guncel haberler, , Kocaeli haberleri, Başiskele, Gebze, kocaeli gündem, Kartepe, kocaeli flas haber, Çayırova, Darıca, kocaeli manset-haber, kocaeli gazete haber, sağlık

06 Şub 2022 - 11:59 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.536.951 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Hürriyet, Ardahanlıların heyecanına ortak oldu mask
Başkan Hürriyet, Ardahanlıların heyecanına ortak oldu
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Özmural, TMMOB genel kuruluna katıldı mask
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Özmural, TMMOB genel kuruluna katıldı
"Mevcut firmanın sözleşme süresi bitti" mask
"Mevcut firmanın sözleşme süresi bitti"
Makine Mühendislerinde genel kurulu tamamlandı mask
Makine Mühendislerinde genel kurulu tamamlandı
Lastik’te ilk görüşme tarihi belirlendi mask
Lastik’te ilk görüşme tarihi belirlendi
Kocaeli Barosu’na 4 yeni avukat mask
Kocaeli Barosu’na 4 yeni avukat
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL