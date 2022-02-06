Nihat Ergün’ün Acı Kaybı

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucusu, Teşkilâttan Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı ve GMYK üyesi Nihat Ergün’ün babası İbrahim Ergün, yaşlılığa bağlı nedenlerle 92 yaşında vefat etti.
PAZARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK
DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi: Başta Derince olmak üzere, Kocaeli’nde ve Türkiye’de çok sayıdaki sevenleri tarafından Ergün Ailesine başsağlığı mesajları gönderiliyor.
Petrol Ofisi’nden emekli olan İbrahim Ergün’ün cenaze namazı ise yarın (7 Şubat 2022 Pazartesi) öğlen namazını müteakip olarak Derince ilçesindeki Çınarlı Merkez Camii’nde kılındıktan sonra defnedilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.