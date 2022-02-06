BŞB Kağıt: 101 Manisa BŞB: 95

Türkiye Basketbol Ligi 18. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Manisa Büyükşehir Belediyespor’u normal süresi 87-87 biten maçta 101-95 mağlup etti.
SALON: İzmit Atatürk
HAKEMLER: Önder Yılmaz *, Nihat Çetin *, Benhür İrcel *
KOCAELİ BŞB KAĞITSPOR: Corin Darius Henry *** 29, BEray Taşer, Faik Can Nurkan * 2, Cihan Amasyalı *** 8, İbrahim Yıldırım *** 5, Mert Ulutaş *** 15, Brady Williams Skeens *** 27, Mehmet Oğuzhan Kızıl *** 10, Sertan İbrahim Sarı *** 5
BAŞANTRENÖR: Ahmet Murat Yolcu
MANİSA BŞB: Diante Levan Watkins *** 34, Hüseyin Akın Kandemir *** 11, Ahmet Fatih Cantitiz *** 10, Berkay Sinirlioğlu *, Tolga Kaan Birer ** 8, Sercan Topçu *** 10, Mustafa Baki Görür *** 9, Koray Uzunhasan * 4, Recep Doğrusöz *, Andre Marcell Williamson *** 9
BAŞANTRENÖR: Ceyhun Cadabak
1. Periyot: 15-23 (Manisa BŞB lehine),Devre: 37-42 (Manisa BŞB lehine), 3. Periyot: 62-56 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine), 4. Periyot: 87-87
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.