Beylikbağı’na dijital skorbord

Büyükşehir ekipleri, Gebze Beylikbağıspor yönetiminin ihtiyacı ve talebi üzerine Beyikbağı Stadı’na dijital skorbord taktı. Gebze bölgesinde yoğun maç trafiğinin yaşandığı statların başında gelen Beylikbağı Stadı’nda skorbord olmaması eksiklik olarak göze çarpıyordu. Bu eksikliği gideren Büyükşehir ekipleri, bilgisayar destekli olarak da hizmet verecek 4x2 ebadındaki dijital skorbordu sahanın yol tarafına bakan köşesine monte etti.