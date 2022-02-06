Kağıt, Manisa’yı liderlikten etti: 101-95”

İzmit Atatürk Spor Salonu uzun süre unutulmayacak ve maça ev sahipliği yaptı. Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi 18. haftasında Kağıtspor, İzmit’e lider gelen Manisa Büyükşehir’i uzatmaya giden maç sonunda 101-95 mağlup etti ve son 4 maçta 3. galibiyetine imza attı.

Ne maçtı ama!

Kağıtspor Erkek Basketbol takımı İzmit Atatürk Spor Salonu’nda müthiş bir galibiyete imza attı. Üst üste 8 maçını kazanarak İzmit’e gelen ve Beko Basketbol Ligi’ne çıkacağına kesin gözü ile bakılan lider Manisa Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Kağıtspor normal süresi 87-87 biten maçı 101-95 kazandı. Son 4 maçta 3. toplamda da altıncı galibiyetine imza atan mavi beyazlılar ateş hattından biraz olsun uzaklaştı ve gözünü bir anda Play-Off’lara dikti.

Manisa iyi başladı, yakaladık

Maç boyunca büyük bir çekişmenin yaşandığı maçın ilk çeyreğinde özellikle pota altını iyi kullanan Manisa çeyreği 23-15 önde tamamladı. Farkı bir ara çift hanelere çıkaran Manisa ekibi karşısında yeni transfer Corin Henry ve Skeens oyuna ağırlığını koydu ve farkı az da olsa eritti ve Manisa temsilcisi soyunma odasına 42-37 üstün girdi.

Mert’in can yakan üçlükleri

Üçüncü çeyrekte ise Kağıtspor üstün eden taraftı. Bu çeyrekte sıkı savunmasının yanında Mert’in üçlükleri ile fark açıldı ve Kağıtspor bir ara 10 sayı farkla öne geçse de son 10 dakikaya 62-56 önde girdi. Son çeyreğe de iyi başlayan ve yine çift haneli farkı bulan ekibimiz Watkins’in sayılarına engel olamadı, Mustafa Görür de bu oyuncuya dışarıdan destek verince fark kapandı, son 5 saniyeye ise Manisa ekibi 3 sayı ile önde girdi.

Bitmek bilmedi

Maçın son bölümleri bitmek bilmedi. Taktik fauller son bölümde öne çıktı. Kağıtspor’da Corin bitime 5.6 saniye kala kullandığı serbest atışların ilkini sayıya çevirdi, ikincisini bilerek kaçırdı, hücum ribaundunu Kağıtspor aldı ve mavi beyazlılar yine Corin ile 2 çok kritik serbest atışı sayıya çevirince normal süre 87-87 sona erdi.

Parkeye karakter koydular

Gergin geçen maçın uzatma anlarında Cihan’ın müthiş savunması, tüm takımın sahaya koyduğu karakter, Skeens’in pota atını domine etmesi ve Corin’in de liderliğinde mücadeleyi 101-95 kazanan Kağıtspor hem ilk maçın rövanşını, hem de alt sıralardan kurtulmak adına rahat bir nefes aldı. Sezonun altıncı galibiyetine imza atan Kağıtspor’da günün yıldızı yeni transfer Corin Henry’di. Amerikalı sporcu Manisa potasını tam 29 sayı bırakırken, 7 asist yaptı, 4 ribaunt aldı, 3 de top çaldı.

Skeens airlanes

Kağıtspor’un sevilen sporcusu, yeni transferlerden Brady Skeens de oyunun her iki tarafında da vardı. Akıl almaz bir yüzde ile oynayan Brady, 13’te 12 iki sayılık ve çok kritik anda 1’de 1 üçlük isabeti ile toplam 27 sayı attı. Brady öte yandan tam 18 ribaunt alırken, 1 blok yaptı, 1 de top çaldı. Kağıtspor’un fark yaratan bir başka ismi Mert 15, Mehmet Oğuzhan 10, hiç vazgeçmeyen Cihan 8, İbrahim ve Sertan 5’er, Faik de 2 sayı ile galibiyete katkı sundu. Manisa’yı liderlikten eden Kağıtspor bir sonraki maçını deplasmanda Gemlik Basketbol ile 12 Şubat’ta oynayacak.