Akmeşe’de altyapı çalışmaları devam ediyor

İSU Genel Müdürlüğü içme suyu ihtiyacını karşılamak için ileriye dönük baraj, gölet, kaynak suyu gibi birçok yeni projeye imza atıyor. Bununla birlikte izole bölge, basınç yönetimi ve SCADA kontrolü gibi teknolojik yatırımlar ile suyun korunması için çalışan İSU, kullanım ömrünü doldurmuş altyapı hatlarını yenileyerek kayıp-kaçak oranını kontrol altına alıyor. İSU ayrıca ileri biyolojik ve biyolojik atıksu arıtma tesisleri ile birlikte yeni kanalizasyon hatları ve yüzey sularının toplanması için yağmursuyu hattı imalat çalışmaları yapıyor.

12 BİN 400 METRE YENİ ALTYAPI HATTI

İSU Genel Müdürlüğü,2021 yılında çalışmalara başladığı “İzmit İlçesi Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahalleleri İçme suyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı” projesi ile İzmit ilçesi Akmeşe Atatürk ve Cumhuriyet Mahallelerinde kullanım ömrünü doldurmuş içme suyu, kanalizasyon ve yeni yağmursuyu hatları yenileme çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesinde yapılan çalışmalarla birlikte kanalizasyon ve yağmursuyu hatları imalatlarının %90’ı tamamlandı. Altyapı hatları yenileme çalışmasında 5 bin 994 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı imalatı tamamlanırken, kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarıyla toplamda 12.400 metre uzunluğunda altyapı hattı yenilendi.