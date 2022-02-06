06 Şub 2022 - 15:58- Gündem G: 06 Şub 2022 - 16:00

"Çocuklarımız Bizim Geleceğimiz"

Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Aygün, burada öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi
"Çocuklarımız Bizim Geleceğimiz" mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandırdığı Gençlik ve Spor Merkezleri projeleri büyük ilgi görüyor. Fırsat buldukça gençlik merkezlerini ziyaret eden Başkan Aygün, burada öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek, hasbihal ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’ne konuk oldu. Yaklaşık 3 bin m2’lik alanda hizmet veren Gençlik Merkezi, başta bölge sakinleri olmak üzere tüm ilçe gençliğine hitap ediyor.

GENÇLİK VE SPOR MERKEZLERİ

Yoğun ilgi gören tesislerin bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi ile açık futbol sahası, fitness grubu ve çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları yer alıyor. Gençlik Merkezleri’nde yapılan çalışmaları önemsediklerini belirten Başkan Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz. Onların yaşamaktan daha da mutluluk duydukları bir kent oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

06 Şub 2022 - 15:58 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.536.951 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Makine Mühendislerinde yönetim Demokrat Mühendislerde mask
Makine Mühendislerinde yönetim Demokrat Mühendislerde
Başkan Zeki Aygün Sivaslılara konuk oldu mask
Başkan Zeki Aygün Sivaslılara konuk oldu
KSO’da işin uzmanları belge hizmetlerini anlattı mask
KSO’da işin uzmanları belge hizmetlerini anlattı
"Çocuklarımız Bizim Geleceğimiz" mask
"Çocuklarımız Bizim Geleceğimiz"
Akmeşe’de altyapı çalışmaları devam ediyor mask
Akmeşe’de altyapı çalışmaları devam ediyor
Aydınlatma direği ve altyapı işi ihale edilecek mask
Aydınlatma direği ve altyapı işi ihale edilecek
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL