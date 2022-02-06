Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandırdığı Gençlik ve Spor Merkezleri projeleri büyük ilgi görüyor. Fırsat buldukça gençlik merkezlerini ziyaret eden Başkan Aygün, burada öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek, hasbihal ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda son olarak Fatih Sultan Gençlik ve Spor Merkezi’ne konuk oldu. Yaklaşık 3 bin m2’lik alanda hizmet veren Gençlik Merkezi, başta bölge sakinleri olmak üzere tüm ilçe gençliğine hitap ediyor.

GENÇLİK VE SPOR MERKEZLERİ

Yoğun ilgi gören tesislerin bünyesinde kütüphane, derslikler, özel ders çalışma odaları, bilgisayar odasının bulunduğu 2 katlı gençlik merkezi ile açık futbol sahası, fitness grubu ve çocuklar için yaş gruplarına göre oyun alanları yer alıyor. Gençlik Merkezleri’nde yapılan çalışmaları önemsediklerini belirten Başkan Aygün, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz, umudumuz. Onların yaşamaktan daha da mutluluk duydukları bir kent oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.