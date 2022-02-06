Tüpraş, otonom robotların saha denemelerine başladı

Tüm iş süreçlerinde en temel değeri olarak gördüğü “emniyet” odağıyla hareket eden Tüpraş, Robotik Yol Haritası kapsamında yenilikçi dijitalleşme uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, 2020 yılında kurulan Tüpraş Robotik Ekibi, ileri teknolojilere yönelik proje geliştirme çalışmalarını tüm rafinerilerden ilgili teknik ekiplerin de katkısı ile sürdürüyor.

AKILLI OTONOM ROBOTU

Petrol depolama tanklarının periyodik kontrol çalışmalarında, metrelerce yükseklikteki ölçümlemelerde ve rafineri sahalarındaki riskli iş alanlarında robotik teknolojilerle pilot denemelerini gerçekleştiren Tüpraş, son olarak Boston Dynamics’in akıllı otonom robotu Spot ile üretim sahalarında test uygulamalarına başladı. Böylece, teknolojinin Türkiye’de üretim sahalarındaki öncü uygulayıcılarından oldu. Tüpraş, üretim sahalarında robot kullanımıyla, güvenli ve emniyetli iş ortamını desteklemeyi amaçlıyor. Riskli süreçlerde tekrarlayan işleri kolaylaştırarak, teknik ekiplerin yetkinliklerini farklı alanlarda kullanmalarına olanak tanıyor.

KIRIKKALE RAFİNERİSİ

Norveçli unicorn startup Cognite tarafından rafineriye özel sensörlerle donatılmış robotun, düzenli kontrol işlemlerini gerçekleştirmek üzere deneme çalışmaları ilk olarak İzmit Rafinerisi’nde, ardından Kırıkkale Rafinerisi’nde tamamlandı. Saha deneme çalışmalarından elde edilen veriler ve bilgiler ışığında detaylı teknik değerlendirmeyi takiben; çeşitli sahalarda kullanım ihtiyaçları da göz önüne alınarak fizibilite çalışma çalışmaları gerçekleştirilecek.

DİJİTAL UYGULAMALAR

Geleceğin enerji sektöründe de liderlik hedefiyle, 2050’de karbon nötr olma taahhüdünü ve stratejik dönüşüm planını açıklayan Tüpraş, dönüşüm yolculuğunda en önemli yapıtaşlarından biri olarak gördüğü dijitalleşme alanında, yapay zeka ve robotik teknolojiler yol haritası kapsamında geleceğe yönelik öncü ve yenilikçi uygulamalarını sürdürüyor. Tüpraş, sürdürülebilir rafinaj faaliyetleri kapsamında operasyonel mükemmeliyete katkı sağlayacak teknolojilere erişim için öz kaynakların ve inisiyatiflerin yanında uluslararası platformlara dahil olmaya; ortak Ar-Ge projeleri, start-up işbirlikleri ile ürün ve proje geliştirmeye devam ediyor. Yapay zekâ uygulamalarıyla emniyetli iş süreçlerine katkı sağlayan, enerji kullanımını ve maliyetleri en aza indirgeyen şirket, karbon emisyonunu azaltmada da yine yapay zeka algoritmalarından faydalanacak.