TOKİ martta indirim kampanyası yapacak

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temalı istişare toplantısında konuşan Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğinde 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını, 350 bin dönüşüm konutu ve sosyal konutun inşasının devam ettiğini anlattı. 2021 yılında 810 şantiyede yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağladıklarını açıklayan Bakan Kurum, 2021 yılında Türkiye genelinde birinci el konut satışlarında TOKİ'nin payını yüzde 14'e yükselttiklerini kaydetti.
YÜZDE 20 ORANINDA İNDİRİM
Vatandaştan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptıklarını belirten Kurum, "Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.