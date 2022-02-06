TOKİ martta indirim kampanyası yapacak

Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temalı istişare toplantısında konuşan Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğinde 2.8 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını, 350 bin dönüşüm konutu ve sosyal konutun inşasının devam ettiğini anlattı. 2021 yılında 810 şantiyede yaklaşık 70 bin kişiye istihdam sağladıklarını açıklayan Bakan Kurum, 2021 yılında Türkiye genelinde birinci el konut satışlarında TOKİ'nin payını yüzde 14'e yükselttiklerini kaydetti.

YÜZDE 20 ORANINDA İNDİRİM

Vatandaştan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptıklarını belirten Kurum, "Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık. Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" dedi.