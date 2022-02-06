Pasaj’la e-ticarette önemli oyuncu oldu

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, 2021’de cirosunu yüzde 67 büyüterek e-ticaret sektörünün önemli oyuncularından biri haline geldiğini duyurdu. Yıl boyunca toplam ziyaretçi sayısını 128 milyona yükseltirken, sipariş miktarını yüzde 30 oranında artırdı.

BÜYÜK MUTLULUK

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde artan online alışveriş ihtiyacına cevap vermek amacıyla açtıkları Turkcell Pasaj’ın ilk yılında gördüğü yoğun ilgiden ve hızlı büyümesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Özdal, “Bu büyümede en önemli pay ürün kategorilerini ve satıcı sayısını büyütmenin yanı sıra Turkcell’in üstün teknolojisi ve yapay zeka yetkinliklerini kullanarak doğru müşteriye, doğru zamanda, en uygun fiyatla doğru ürünler önermesinden kaynaklanıyor” dedi.