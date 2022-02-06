Pasaj’la e-ticarette önemli oyuncu oldu

Elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, 2021’de cirosunu yüzde 67 büyüterek e-ticaret sektörünün önemli oyuncularından biri haline geldiğini duyurdu. Yıl boyunca toplam ziyaretçi sayısını 128 milyona yükseltirken, sipariş miktarını yüzde 30 oranında artırdı.
BÜYÜK MUTLULUK
Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, pandemi döneminde artan online alışveriş ihtiyacına cevap vermek amacıyla açtıkları Turkcell Pasaj’ın ilk yılında gördüğü yoğun ilgiden ve hızlı büyümesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Özdal, “Bu büyümede en önemli pay ürün kategorilerini ve satıcı sayısını büyütmenin yanı sıra Turkcell’in üstün teknolojisi ve yapay zeka yetkinliklerini kullanarak doğru müşteriye, doğru zamanda, en uygun fiyatla doğru ürünler önermesinden kaynaklanıyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.