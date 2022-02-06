06 Şub 2022 - 16:01- Ekonomi G: 06 Şub 2022 - 16:02

Garanti BBVA’dan 13 milyar TL net kâr
Garanti BBVA’dan 13 milyar TL net kâr mask

Garanti Bankası, 2021 yılı finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, net kârı, 13 milyar 59 milyon 731 bin TL aktif büyüklüğü 849 milyar 397 milyon 311 bin TL, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 609 milyar 743 milyon 994 bin TL oldu. Mevduat tabanı yüzde 63 büyüme ile 582 milyar 833 milyon 426 bin TL’ye ulaşan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 13.98 olduğu açıklandı.

EKONOMİYE KATKI

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ şunları kaydetti:  “Geçtiğimiz sene içerisinde bankacılık sektörünün ajandasındaki en önemli konular sağlıklı bilanço yönetimi, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik oldu. Türkiye ekonomisine verdiğimiz desteği artırdık. TL kredilerimiz yüzde 27 büyüyerek 264 milyar TL’ye ulaştı.”

06 Şub 2022 - 16:01 - Ekonomi

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