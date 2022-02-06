Pirelli’den yine altın klasmanda 

Pirelli’nin “S&P Global Altın Klasman” kategorisindeki yeri bir kere daha teyit edildi. Sıralamalar, her yıl S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi esas alınarak hazırlanıyor. Daha önce açıklandığı üzere Pirelli, 2021’de ortalamanın 31 puan olduğu sektörde toplam 77 puanla Dow Jones Dünya ve Avrupa Sürdürülebilirlik Endekslerinin Otomobil ve Komponentler kategorisinde en iyi performansı gösteren şirketler arasında yer almıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.