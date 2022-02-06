Pirelli’den yine altın klasmanda 

Pirelli’nin “S&P Global Altın Klasman” kategorisindeki yeri bir kere daha teyit edildi. Sıralamalar, her yıl S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksleri için Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi esas alınarak hazırlanıyor. Daha önce açıklandığı üzere Pirelli, 2021’de ortalamanın 31 puan olduğu sektörde toplam 77 puanla Dow Jones Dünya ve Avrupa Sürdürülebilirlik Endekslerinin Otomobil ve Komponentler kategorisinde en iyi performansı gösteren şirketler arasında yer almıştı.