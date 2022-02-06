1 Ocak 2022 itibariyle uygulanmaya başlayan elektrikte kademeli tarife dönemi ile birçok sorun ortaya çıkmaya başladı. Tepkilerin ardından 150 kilovatlık baraj, yoğun itirazlar sonrası 210 kilovata çıkarılsa da bu durum esnafı etkilemedi. Esnaf, gelen elektrik faturalarının kiralarından fazla olduğunu, kademeli fatura yerine eski sisteme dönülmesi gerektiğini, faturalarını ödeyemeyenlere kesme işlemi yapılırsa sorunların çıkacağını gazetemize anlattı. Bir diğer yandan gelen zamların fiyatlara yansıtılacağı da belirtildi.

“DÜKKANIN KİRASINDAN PAHALI ELEKTRİK FATURASI GELDİ”

İzmit’te bulunan Rose Cafe’nin işletmecisi Mert Kulkara, “Yaklaşık 4 yıldır bu sokağın esnafıyım. Normalde şimdiye kadar en fazla bin 700 TL elektrik faturası geliyordu. Bu ay gelen faturam 4 bin 609 lira oldu. Dükkanın kirasından pahalı elektrik faturası geldi. Diğer esnaf arkadaşlarla konuştuğumuzda da dükkanın kirasından daha fazla gelen elektrik faturası olduğunu söylüyorlar. Saçma buluyorum. Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkmış; ne değişecek? Biz elektrik faturasına çalışacağız. Dünya tarihinde böyle bir durum var mı bilmiyorum. Elektrik dediğimiz şey temel ihtiyaç. Yüzde 127’lik zam normal değil. Ekonomi zaten çok sıkıntıda” dedi.

“KAHVE VE ÇAY ARTIK LÜKS OLDU”

Kulkara sözlerinin devamında, “Özel şirketleri anlıyorum ama devletin bununla ilgili önlem alması gerektiğini düşünüyorum. Devlet politikalarının bedelini halk ödüyor. İşlerde de eski yoğunluk yok. Benim aldığım hammadde zamlandı, kar oranını da birebir yansıtamıyorum. En basitinden geçen sene 16 liraya sattığımız latte şimdi 24,25 lira oldu. Asgari ücrete yapılan zam sonrası insanların kahve ve çay içmesi artık lüks oldu” ifadelerinde bulundu.

“KADEMELİ FATURA İŞİ ÇOK MANTIKLI GELMİYOR”

İzmit'te 13 yıldır faaliyet gösteren İzmit Petshop'ın işletmecisi Erhan Yazıcıoğlu ise faturasının bin 70 TL geldiğini belirterek, “Şimdiye kadar 370 TL civarı geliyordu. Bu rakamın üstünü hiç görmedim. Aynı elektriği yakmama rağmen bin 70 TL fatura geldi. Ev faturalarım da çok yüksek. İnsanlardan da faturaların yüksek geldiğini çok duyuyoruz. Bu kademeli fatura işi tasarruf ile ilgili evet ama bana çok mantıklı gelmiyor. Tasarruf işi olabilir ama böyle olmamalı. Sadece buzdolabı çalıştırsan kademenin belirlediği sınırı geçiyor. Ay sonu geldiğinde dükkandan elimize kalan bir para olmuyor” dedi.

“ESKİDEN BAKMAZDIM ŞİMDİ FİŞİ TEK TEK İNCELİYORUM”

İzmit Fethiye Caddesi’nde bulunan Kokosh Giyim İşletmecisi Ömer Söylemez elektrik faturasının bin 500 TL geldiğini söyleyerek, “Geçen aya kadar 500 lira gelen fatura bu ay bin 500 lira oldu. Bu zamlardan artık bıktık. İnsanlar alışveriş yapmıyor. Her ay içerideyiz. Borç harç içerisinde, komşudan, esnaftan borç alıyoruz. Esnafın yüzde 70’i borç batağında. Esnaf, bu hafta aldığını haftaya aynı fiyattan alamıyor. Gelen müşteriler de fiyatlara tepki gösteriyor. Elektrik de mazot da zamlı. İstanbul’a 50 liraya gidip gelirken şimdi 200 liraya geri dönemiyoruz. Faturalar eskisi gibi hesaplansın istiyoruz. İnsanlar artık hırsızlığa başlayacak. Şu an kirayı ödeyemiyoruz. Eskiden alışveriş yaptığımda fişe bakmazdım; şimdi alıp tek tek inceliyorum ne aldım diye. Kimse yapmak için değil herkes bozmak için uğraşıyor. Eskiden zam gelirdi; herkes ayaklanırdı. Şimdi herkes susuyor” şeklinde konuştu.

“KESMEYE GELİRLERSE ÇOK SIKINTI ÇIKACAK”

Coşkun Kırtasiye’nin sahibi, İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk şimdiye kadar en fazla bin 800 lira elektrik faturası geldiğini belirterek “Bu ay 5 bin TL elektrik faturası geldi. İnsanlar ekmek alamıyordu, şimdi elektrik faturasını ödeyemiyor. Faturasını ödemeyen vatandaşa ya da esnafa kesmeye gelirlerse çok sıkıntı çıkacak. 210 kilovata çıkmış, fiyatlar mı düşecek? 10 bin, 20 bin TL elektrik faturası gelenler var; onlar ne olacak? Kaşıkla alıyorlar, çatalla veriyorlar. Bizim esnafın tek gündemi doğalgaz, elektrik faturaları. Çoğu arkadaşımız da bu faturaları ödeyemeyecek. Bu hak mı, adalet mi? Derhal bunun eski haline dönmesini istiyoruz hatta geçen ay gelen faturaların iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

“BİZE NE KADAR YANSIDIYSA VATANDAŞA DA O KADAR YANSIYACAK”

Öztürk, “Siyaset konuşulacak zaman değil. Kime güveneceğimizi şaşırdık. Halkımıza, esnafımız çeki, senedi ödemeyi bıraktı; kirayı ödemeyi bıraktı; elektrik faturamı nasıl ödeyeceğim derdine düştü. İşlerini doğalgazla yapan yerler var. Bunlar ne yapacak? Bu zamlar bize ne kadar yansıdıysa halka ve vatandaşa da o kadar yansıyacak. En basitinden pide 10 lira iken doğalgaz ve elektriğe gelen yüzde yüz zam sonrası 20 lira oldu. Biz halkla bütünüz. Hiçbir zaman esnaf olarak zam yapma taraftarı değiliz. Maliyetler çok arttı. Aldığımız ürünü sattıktan sonra yerine koyamıyoruz. Föyü poşetli olarak 13 liraya alıyorduk 35 lira oldu. 40-45’e satmak zorundayız mecbur. Fotokopi kağıdı 80 lira oldu. Durum ortada. Elektriği kesilen yerlerin de açılmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“FATURALAR YÜZÜNDEN İŞLETMELER BATAR”

İzmit’te faaliyet gösteren Zanzibar çalışanı Suphi Onur, şimdiye kadar faturanın en fazla 1300-1400 civarı geldiğini belirterek, “3 bin 270 lira elektrik faturası geldi. Dükkanın kirası faturadan daha az. Elektrik, su, doğalgaz temel gereksinim olduğu için bunları kamulaştırmak lazım. Acil bir düzenleme lazım kimse ödeyemez. Sırf şu faturalar yüzünden işletmeler batar” dedi.

“AKLIMIZ DURDU, BELİMİZİ BÜKTÜ”

Maçka İşkembe İşletmecisi Yüksel Mandıralı sosyal medya hesabından işletmenin faturasını paylaşarak, “İşletmemde iki adet elektrik sayacı var. Toplamda geçen ay 21 bin 376 TL, bu ay 47 bin 900 TL. Ne yapacağız vatandaş, esnaf olarak. Aklımız durdu, belimizi büktü bu zamlar. Yeter artık. Kendi ülkemizde yaşamayı zulüm haline getirdiniz” diyerek duruma tepki gösterdi.