Makine Mühendislerinde yönetim Demokrat Mühendislerde

TMMOB’a bağlı Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanlığı seçimleri bugün yapıldı. Çift listeli seçimler görmeye alışık olan Makine Mühendisler Odası 15. Olapan genel kurulu tek liste ile gerçekleşti. Mevcut başkan Murat Kürekçi’nin aday olmadığını seçimde Mehmet Ali Elma tek aday olarak seçime katıldı.
SEÇİMLER TAMAMLANDI
Bolu, Düzce, Sakarya il temsilcilikleriyle birlikte 8 bin 309 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Makine Mühendisleri Odası 15. Olağan Genel Kurulunda oy kullanma işlemi İzmit Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleşti. Mevcut oda genel sekreterliği görevini yürüten Mehmet Ali Elma, Demokrat Makine Mühendisleri Grubu’nun lideri olarak seçime katıldı. Seçimler sonrası yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında Elma’nın başkanlığı açıklanacak.
DEMOKRAT MÜHENDİSLER GRUBU
Mehmet Ali ELMA (Başkan adayı)
Onur ÖZTÜRK,
Taylan ÖZKAN
Serkan DEMİR
Muammer Hakkı ERSÖZ
Yasin ÇELİK
Yıldız ŞAHİN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.