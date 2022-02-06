Makine Mühendislerinde yönetim Demokrat Mühendislerde

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TMMOB’a bağlı Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanlığı seçimleri bugün yapıldı. Çift listeli seçimler görmeye alışık olan Makine Mühendisler Odası 15. Olapan genel kurulu tek liste ile gerçekleşti. Mevcut başkan Murat Kürekçi’nin aday olmadığını seçimde Mehmet Ali Elma tek aday olarak seçime katıldı.

SEÇİMLER TAMAMLANDI

Bolu, Düzce, Sakarya il temsilcilikleriyle birlikte 8 bin 309 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu Makine Mühendisleri Odası 15. Olağan Genel Kurulunda oy kullanma işlemi İzmit Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Atatürk Ortaokulu’nda gerçekleşti. Mevcut oda genel sekreterliği görevini yürüten Mehmet Ali Elma, Demokrat Makine Mühendisleri Grubu’nun lideri olarak seçime katıldı. Seçimler sonrası yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında Elma’nın başkanlığı açıklanacak.

DEMOKRAT MÜHENDİSLER GRUBU

Mehmet Ali ELMA (Başkan adayı)

Onur ÖZTÜRK,

Taylan ÖZKAN

Serkan DEMİR

Muammer Hakkı ERSÖZ

Yasin ÇELİK

Yıldız ŞAHİN