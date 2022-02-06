06 Şub 2022 - 16:08- Siyaset G: 06 Şub 2022 - 16:09

İYİ Parti, Gebze’ye çıkarma yaptı

12 ilçede aktif saha çalışmalarını sürdüren İYİ Parti İl Teşkilatı önceki gün Gebze’deydi. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve beraberindekiler esnafları ziyaret etti, ilçenin önemli isimleri ile bir araya geldi

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
İYİ Parti, Gebze’ye çıkarma yaptı mask
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İYİ Parti’nin saha programları tüm hızıyla devam ediyor. İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Gölcük, Kandıra ve Derince’nin ardından önceki gün de Gebze’deydi. İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Burak Uluköylü ve çok sayıda partili ile birlikte önce esnaf ziyareti gerçekleştiren daha sonra Gebze’nin önde gelen isimlerine ve STK’larına giden Şanbaz Yıldız bütün bir gününü Gebze ilçesinde geçirdi.

ESKİ SİYASETÇİLERE GİTTİLER

Yıldız ve beraberindekilerin ilk durağı Gebze’de önceki dönemlerde aktif siyasette yer alan, Doğru Yol Partisi Kocaeli eski İl Başkanı Tahmiran Yıldırım’dı. Yıldırım’ı çalışma ofisinde ziyaret eden Yıldız ve beraberindekiler daha sonra MHP Gebze eski İlçe Başkanı Abdurrahman Dede ile bir araya gelerek kent gündeminden siyasete birçok konuda fikir alışverişinde bulundu. Gebze kent merkezinde yer alan esnafları ziyaret eden ve bölgede yaşanan sorunları dinleyen İYİ Parti heyeti, Gebze Tapu Müdürü ve aynı zamanda Kocaeli Rizeliler Dernek Başkanı da olan Ekrem Kumuşoğlu’nun da makamına gitti. Şahin Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kaşif Şahinkesen’i de ziyaret eden İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız daha sonra Gebze’de İYİ Parti’ye olan vatandaşların rozetlerini takdim etti.

12 İLÇEDE SAHA ÇALIŞMASI

Program sonrasında kısa bir açıklama yapan Şanbaz Yıldız, “İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı olarak Kocaeli’de 12 ilçemizde de saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gittiğimiz her ilçede, dolaştığımız her çarşıda bize ve partimize büyük bir ilgi var. Vatandaşlarımız İYİ Parti’ye üye olmak için öne çıkıyor, inisiyatif alıyor. Bu bizi oldukça mutlu ediyor. Türkiye’nin İYİ olması için, Kocaeli’nin İYİ olması için gece gündüz çalışıyoruz. Bizim İYİ Parti olarak bu ülkeye borcumuz var. Bize olan ilginin karşılığını göstermeli ve Millet İttifakı’nın, İYİ Parti’nin iktidar olabilmesi için gece gündüz çalışmalıyız. Bu kapsamda örnek bir çalışma sergileyen Gebze ilçe başkanımız Burak Uluköylü’ye ve bütün partili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

06 Şub 2022 - 16:08 - Siyaset

Muhabir  Serkan Üldeş

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