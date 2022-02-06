KSO’da işin uzmanları belge hizmetlerini anlattı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), kaliteli hizmet anlayışı ve profesyonel kadrosu ile sunduğu hizmetleri düzenlediği seminerler vasıtasıyla üyeleriyle paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, işletmelerin kimlik kartı niteliğindeki ‘belge hizmetleri’ hakkında oda bünyesinde verilen hizmetler, alanında uzman oda personeli tarafından detaylarıyla anlatıldı. Online olarak gerçekleşen ‘Belge Hizmetleri Bilgilendirme Semineri’ KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi’nin katılımı ve iş geliştirme uzmanı Dila Denizhan’ın moderatörlüğünde düzenlendi.

VERİLEN HİZMETLER

Yoğun ilginin olduğu seminerin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Turabi, “Odamızca merkez ofisimizle birlikte Gebze, Dilovası ve Çayırova’da olmak üzere dört hizmet birimi olarak belge hizmetleri sunulmaktadır. Odamızca her yıl ortalama 1.500’e yakın kapasite raporu tanzim edilmektedir. Ki bu anlamda en çok rapor düzenleyen 4. oda durumundayız. Her yıl ortalama 3.500 adet muhtelif konularda ekspertiz raporu düzenliyoruz. Yine ihracatta kullanılan 25.000 adet ‘dolaşım belgesi’ onaylanmaktadır. Belgelerimiz elektronik imzayla tanzim edilmekte olup, firmalarımıza online hizmetler sunulabilmektedir. Ayrıca odamızda ATA Karnesi tanzim ve iş makinesi tescil işlemleri yapılmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve çalışmalarımız hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilmeniz düzenlediğimiz bu seminere katkılarından dolayı ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, toplantının verimli geçmesini diliyorum” dedi.

ÖNEMLİ BİLGİLER AKTARDILAR

Ardından sırasıyla KSO Belge Sorumlusu Tufan Katırcı ‘Kapasite Raporu’, KSO Çayırova Temsilcisi Aytuğ Akyıldız ‘Yerli Malı Belgesi’, KSO Belge Uzmanı Mahmut Tatlı ‘Dolaşım Belgeleri’ ve KSO Dilovası Temsilcisi Hakan Karaman ‘Fiili Tüketim Belgeleri ve DİİB Ekspertizleri’ konularında detaylı birer sunum gerçekleştirdi. Oldukça verimli geçen seminer, karşılaşılan sorunların giderilmesi için çözüm önerileri paylaşılması ve soru-cevap kısmının ardından son buldu.