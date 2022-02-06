Başkan Zeki Aygün Sivaslılara konuk oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareler kapsamında kent genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Aygün, STK buluşmaları kapsamında son olarak Sırrıpaşa Mahallesi'nde yer alan Sivas Kangal ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği’ne konuk oldu. AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül ile teşkilat yöneticilerinin eşlik ettiği programa Sivas Kangal ve Çevre Köyleri Dayanışma Başkanı Mustafa Yıldız ve dernek üyeleri ilgi gösterdi.
PROJELERİ PAYLAŞIYOR
Başkan Aygün, ziyarette yaklaşık 3 yıllık süreçte hizmete sundukları ve yapımı devam eden projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. İlçe genelindeki sivil toplum kuruluşları ile düzenli aralıklarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Aygün, bu toplantıların projelerin şekillenmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti. Sivas Kangal ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yıldız da ilçeye kazandırdığı projeler ve gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Başkan Aygün ve konuklarına teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.