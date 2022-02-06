06 Şub 2022 - 16:10- Gündem G: 06 Şub 2022 - 16:12

Başkan Zeki Aygün Sivaslılara konuk oldu

İlçe genelinde STK buluşmalarına devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Sırrıpaşa Mahallesi'nde yer alan Sivas Kangal ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti
Başkan Zeki Aygün Sivaslılara konuk oldu mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareler kapsamında kent genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Aygün, STK buluşmaları kapsamında son olarak Sırrıpaşa Mahallesi'nde yer alan Sivas Kangal ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği’ne konuk oldu. AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediyesi Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül ile teşkilat yöneticilerinin eşlik ettiği programa Sivas Kangal ve Çevre Köyleri Dayanışma Başkanı Mustafa Yıldız ve dernek üyeleri ilgi gösterdi.

PROJELERİ PAYLAŞIYOR

Başkan Aygün, ziyarette yaklaşık 3 yıllık süreçte hizmete sundukları ve yapımı devam eden projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi. İlçe genelindeki sivil toplum kuruluşları ile düzenli aralıklarla bir araya geldiklerini belirten Başkan Aygün, bu toplantıların projelerin şekillenmesinde de önemli rol oynadığını ifade etti. Sivas Kangal ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yıldız da ilçeye kazandırdığı projeler ve gerçekleştirdiği ziyaret dolayısıyla Başkan Aygün ve konuklarına teşekkür etti.
# Mustafa

06 Şub 2022 - 16:10 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.536.951 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Makine Mühendislerinde yönetim Demokrat Mühendislerde mask
Makine Mühendislerinde yönetim Demokrat Mühendislerde
Başkan Zeki Aygün Sivaslılara konuk oldu mask
Başkan Zeki Aygün Sivaslılara konuk oldu
KSO’da işin uzmanları belge hizmetlerini anlattı mask
KSO’da işin uzmanları belge hizmetlerini anlattı
"Çocuklarımız Bizim Geleceğimiz" mask
"Çocuklarımız Bizim Geleceğimiz"
Akmeşe’de altyapı çalışmaları devam ediyor mask
Akmeşe’de altyapı çalışmaları devam ediyor
Aydınlatma direği ve altyapı işi ihale edilecek mask
Aydınlatma direği ve altyapı işi ihale edilecek
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL