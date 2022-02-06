Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı. Daha sonra ise otomobil, tünel girişinde bulunan beton duvara çarparak durabildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobilde bulunan 2 yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle trafikte oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi. Öte yandan, kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.
06 Şub 2022 - 16:11- Asayiş Güncelleme: 06 Şub 2022 - 16:38
TEM'de önce bariyerlere, sonra beton duvara çarptı
Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere, daha sonra tünel girişinde bulunan beton duvara çarparak durabildi. Otomobilde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise kameralara yansıdı. Kaza sebebiyle oluşan uzun araç kuyrukları da drone ile havadan görüntülendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.