Şahan Gökbakar'dan Büyükakın'a: 'Nasıl bir hesaplaşma olacak?'

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Haziran 2023'te düzenleneceği belirlenen seçimlerle ilgili konuşmasında "Yüz yıllık hesaplaşma olacak" diyen AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"NASIL BİR 'HESAPLAŞMA' OLACAK?"
Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Gökbakar, "2023'te 100 yıllık hesaplaşma olacak" diyen sayın belediye başkanı, konuyu biraz daha açar mısınız? Sizin deyişinizle nasıl bir 'hesaplaşma' olacak. 100 yıl önce bildiğim kadarıyla en önemli olay Cumhuriyet ilan edilmesi. O halde hesaplaşma 100 yıllık ise, cumhuriyetle mi?" ifadesini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.