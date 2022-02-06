06 Şub 2022 - 18:22- Siyaset G: 06 Şub 2022 - 18:25

Katırcıoğlu: “CHP’de taşeron il başkanı kim?”
Katırcıoğlu: “CHP’de taşeron il başkanı kim?” mask

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, önceki akşam Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın gündeme getirdiği “ CHP’li taşeron İl Başkanı’nın” peşine düştü.

LÜTFÜ TÜRKKAN’I İFŞA ETMİŞTİ

Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliği, kaçak fabrikası ve devlet bankalarından çektiği milyonlarca doları buharlaştırdığını ortaya çıkaran AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, önceki akşam AK Parti Karamürsel Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın gündeme getirdiği “CHP’li taşeron il başkanının” peşine düştü.

HERKESİN SEVGİSİ VE TAKDİRİNİ TOPLAMIŞTIR

Başkan Büyükakın’ın söz hakkı tanınmadan Cumhuriyet Gazetesi başta olmak üzere, muhalefete yakın basın yayın organlarında ve sosyal medyada linç edilmek istendiğini de ifade eden Katırcıoğlu, şunları söyledi: “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, ilimize hizmetleri ile herkesin takdirini ve sevgisini kazanmıştır. İşleri güçleri algı olanlara tek cevabımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyetimizin değerlerine yine biz sahip çıkacağız."

SÖZ HAKKI TANIMADAN LİNÇ

“Tahir Başkanımızın konuşmasında neyi kastettiği apaçık ortada. Kendisini arayan gazetelere de bunu söylüyor. Ama Cumhuriyet Gazetesi başta olmak üzere haberlerinde kendisinin sözlerine yer vermeden bu algı operasyonunu destekleyerek, yanlış haberi yayıyor: ‘-Emperyalizmi, Sevr’i kastediyorum onlarla mücadelemizi kastediyorum’ diyen birine karşı bu açıklamalara yer vermeden kasıtlı bir şekilde FETÖ elbirliği ile bir algı peşinde koşuyorlar”.

KILIÇDAROĞLU VE TARHAN’A ÇAĞRI

“Şimdi bu algı operasyonun peşine takılarak, sözüm ona Tahir Başkanımızı sıkıştıracağını sanan CHP Milletvekili Tahsin Tarhan’a sesleniyorum. Hodri Meydan. Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu gibi siz de beşli çete, beşli çete diyerek ağzınızdan düşürmediğiniz bu müteahhit firmalara taşeronluk yapan İL BAŞKANINI siz açıklayın. Kim bu devlet ihalelerinin peşine düşen, müteahhit firmaların taşeronluğunu yapan CHP’li İl Başkanı? Bu sorunun cevabını hem sizden, hem de Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bekliyorum”.
# Mustafa, chp

06 Şub 2022 - 18:22 - Siyaset

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