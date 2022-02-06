Duvar söyleşisine yoğun ilgi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in geçtiğimiz sene yayınladığı ifşalar dizisi sonrası hazırlanan ve Türkiye İşçi Partisi Araştırma Raporu'nun yer aldığı ‘Duvar’ kitabının imza günü bugün İzmit’te yapıldı. Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılan İmza törenine kitabın yazarları arasında yer alan Ahmet Şık ve Bahadır Özgür Hakkı Özdal katıldı. Kasım ayında raflarda yerini alan Duvar kitabının söyleşi devam ediyor. Tanıtım ve imza günün son durağı İzmit oldu. TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Gazeteci-Yazar Hakkı Özdal kitapseverler süreci anlattı.

YOĞUN İLGİ

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşi ve imza gününe; ev sahibi Türkiye İşçi Partisi'nin İl Örgütü yönetici ve üyeleri, SOL Parti İl Temsilcisi Ömer Budak, EMEP İl Örgütü yönetici ve üyeleri, Kocaeli Öğrenci Veli Derneği Başkan Yardımcısı Vekili Ayşe Irmak, SES Şube Başkanı Murat Harata, Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"DUVAR SEMBOLİK BİR İSİM"

Gerçekleştirilen buluşmada Şık ve Özdal, Duvar'ın içeriği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak; Sedat Peker'in iddialarından yola çıkarak yaratılan eserin, iddia edilen olayların tarihsel köklerini ve ilişkilerini irdeleyerek devlet ve mafya ilişkilerini ortaya serdiğini belirtti. Söyleşi bölümünde kitabın isminin nasıl ortaya çıktığından bahseden Şık, "Duvar bize karşı karşıya olduğumuz karanlığı anlatan sembolik bir isim. Duvar tesadüf bir isim değil. Mehmet Ağar, 'Tuğlayı çekersek duvar yıkılır' demişti" ifadelerini kullandı. Şık konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kitap karşı karşıya olduğumuz karanlığın nasıl bir şey olduğunu anlatıyor. Türkiye’de çeşitli isimlerle anılan teşkilatı anlatıyor. Genel olarak özel harp dairesinin kuruluşunu anlatıyor. O günden bu güne geçen geçen yarım asırdan fazla uzun bir süreye ve yıpranmış olmasına rağmen sistemin hala yerinde durduğunu görüyoruz. Sadece aktörler ve figürler değişiyor. Bugün de Sedat Peker’in figürü bu. Aslında defalarca tanık olduk. Bunlardan biri Mehmet Eymür’ün birinci MİT raporu. Özünde polis teşkilatı ile mafya kurulan ilişkileri anlatır. En çok mafyadan bahseder ama en çok ismi geçen ismi Mehmet Ağar’dır.

“BENZER OLAYLAR ZİNCİRİ”

Türkiye’nin yarım asırlık tarihinde bir şekilde yer bulmuştur. Bakan gibi çeşitli sıfatlarla görev almış olsa da bir şekilde suç örgütü liderleri ile ilişki halindedir. Zaten bundan dolayı ceza da yedi. Hukuki karşılığını almayıp vicdanları rahat etmese de örgüt kurma suçundan hapis yattı ve hala da hayatımızda. Kitaba adını veren Duvar’ın en önemli tuğlalarından biri. Uğur Mumcu Cinayetinde de benzer bir ifadeyi kullanmıştı. Mit raporlarına benzer bir süreci Susurluk Kazasında gördük. Devletin suç örgütü liderleri ile ilişkilerini bir kez daha gördük. Kazadan hemen önce yayınlanan bir başka MİT raporunda biz bu ilişkileri görmüştük. Susurluk döneminde de en çok gördüğümüz ve en çok sırrın açığa çıkmasını sağlayan kişi Hanefi Avcı’dır. Bir takım belgeleri bilgileri anlatırdı. Bütün düzenbazlığı anlatan bir işlem gördü. Bu günlerde baktığımızda Hanefi Avcı’nın Fetullahçı Cemaatten olduğu söylenir. O dönemin Fetullahçıların da bir organizasyonu olduğunu düşünüyorum. Dönemsel bir tasfiye yöntemiydi. Oluşan boşluğun Fetullahçılar tarafından doldurulduğunu gördük. 15 Temmuz’da hep birlikte şahit olduk. Fetullahçı yapının silahlı güç içinde nasıl önemli yerlere getirildiğini gördük.

“MİT CEMAAT RAPORU HAZIRLIYORDU”

Susurluk soruşturmaları Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapısına dayandığında 28 Şubat döneminde bir darbeye uyandık. Türkiye’nin tüm şekli şemali değişti. Şuan ki iktidarın hızlanışını arttıran ve bugün iktidara getiren bir darbe. O zaman çok büyük bir yağma düzeni vardı. Onu da kullanarak iktidara geldi AKP ve hala iktidarda. 28 Şubat’a benzer bir süreç yaşadık. Nasıl bir süreçti 15 Temmuz kalkışmasına kadar devam eden bir süreçti. Önce MİT üzerinden başladı daha sonra dershanelerin kapatılması ile alevlenen bir süreç. MİT bir rapor hazırlıyordu. Kamuda cemaat yapılanmasını işleyen bir rapordu bu. Bütün çatışmayı da başlatan bu rapor oldu. Daha sonrasında yeniden bir iktidar değişimi oldu ama bu sefer iktidar içinde bir iktidar değişimi oldu. Fetullahçılar tasfiye edildi. Yerine monte edilenleri görüyoruz. MHP ve eski Ağar’dan temsiliyeti olan dönemi derin devlet yöneticileri geldi ve hala aramızdalar.

“SEDAT PEKER DENKLEMİN DIŞINA İTİLİNCE KONUŞTU”

Benzer bir süreci Sedat Peker ile yaşıyoruz. Bu ifşaa ve itiraflara ben yüzde 95 gözüm kapalı inanıyorum. Kitapta da bunu anlatmaya çalıştık. Bir ifşaa ve itiraf zinciri başlattı. Sürecin içerisinde Sedat Peker’in yalnız olduğunu düşünmüyorum. Ortaya bir de MİT raporunun çıkmasının muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ya da Sedat Peker’in sırtını dayadığı devlet içi çatışmanın bir göstergesi olduğu bu süreçte o odak her kimse onlardan bir şey çıkması çok mümkün. Bu bir iktidar değişimine yol açar gibi bir tespitte bulunmayacağım ama bunun yolu açık. Peker yalnız olduğunu ve öfke ile konuştuğunu ifade etti. Kızım vardı, haklarım ihlal edildi dedi. Ama niye konuştuğunu tam olarak bilme şansımız yok. Devletin bir narko devlet olmasıyla ve bir suç örgütüne dönüşmesine ve rantiyenin bölüşmesinde bir problem olduğunu düşünüyorum. Kendisi bir oyun denkleminin dışına itildi. Bu oyunun asli görevlerinden biriyken onun görevi başkasına verildi. Ondan sonra itiraf sürecinin başladığını düşünüyorum.

“DÖNEMİN İŞKENCECİLERİ HAKİM VE SAVCILAR”

Normalde herhangi bir ilçedeki herhangi bir savcı Peker’in ifadeleri sonrası soruşturma başlatabilir. Bu da bize yargının üstlendiği siyasal boyutu gösteriyor. Hukukla bağını yitirmeyen savcıları tenzih ediyorum ama sormak istiyorum işinizi yapmıyorsanız neden buradasınız? Ben bu dönemin hakim ve savcıları konusunun masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemin işkencecileri de mevcut mevcut yargı sistemi içerisindeki hakim ve savcılardır. Bunca hukuksuzluğa sessiz kaldılar. İki isim var. Biri Osman Kavala biri Selahattin Demirtaş bu isimlerden çok net anlayabilirsiniz.

“SEDAT PEKER’DEN NASIL KAHRAMAN İLAN EDERSİNİZ”

Peker’in her videosu 8-10 milyon kişi izledi. Sosyal Medyada devasa bir gürültü oldu. Daha sonra Sedat Peker’in kahramanlaştırıldığını gördük. Pardon ama Sedat Peker’den nasıl kahraman ilan edersiniz. Sırf iktidarın karşısında bir pozisyon yarattığı için bizzat AKP’nin resmi mafyalığını yaptığını nasıl unutursunuz? Ya da 1990’larda JİTEM’in merkezinden yaptığı işkenceleri nasıl unutursunuz. Burada muhalefetin yozlaşmışlığını gösteren bir ayna var. Sedat Peker’in ifşaa sürecine gelmeden önce benzer süreci yaşadık. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarına şahit oldu. O ses kayıtları üzerinden herkesi kolaylıkla suçlayan bir mekanizma vardı. Birçok kimse AKP’nin gideceğini düşündü. Sonra ne oldu seçimlerde AKP kaldı. Fuat Avni isimli bir sosyal medya hesabı ortaya çıktı. Bu bir ifşaa sistemiydi. Biz bütün memleket o sistemli paylaşımların yayılmasına vesile olduk. Daha sonra Reza Zarrab davasında bir şey olacak sandık yine olmadı. Birileri suçları ifşaa eder anlatır bunlar ortaya çıkabilir ama sadece ortaya çıkanlar üzerinden sen iktidarı devredemezsin” ifadelerini kullandı.

“SİSTEMİN SİGORTASI ÜÇÜNCÜ İTTİFAK”

Açıklamasının soru cevap kısmında Ahmet Şık üçüncü ittifak konusuna değindi. Şık konuşmasında şu ifadeler yer verdi: “Cumhurbaşkanının altına atanacak olan isimlerin Türkiye’nin bütün renkliliğini temsil edecek şekilde bütün farklılıkları gözeterek cumhurbaşkanı yardımcılarının atanması gerektiğini düşünüyoruz. Bir sivil anayasanın acilen yapılıp toplumun tartışmasına açılması gerekiyor. Bunun üzerine kurulacak olan adayın Mevcut adayları alaşağı edeceği bir düzen bu. Bu ittifak zemininde anlaşacağım ortak aday her kim olacaksa Türkiye İşçi Partisi Olarak destek vereceğiz. En az sizler kadar bizler de bu ağır karanlığın son bulmasını istiyoruz. Seçimde iki oy kullanacağız. Bu durumda sistemin sigortası olacak ittifaklarının adayının cumhurbaşkanı seçileceğini düşünürsek ve de dengeyi sağlayacak unsurun da meclis olacağını düşünürsek işte o gün sistemin sigortası olan üçüncü ittifaka oy verilecek.

“ÇOCUĞUNUZUN, TORUNUNUZUN KARŞISINDA KAFANIZI EĞMENİZ MUHTEMELDİR”

Cumhurbaşkanının ortaklaştığı noktada oyunuzu oraya verirsiniz ama parlamenter dağılımda oyunuz kesinlikle üçüncü ittifaktan yana olmalıdır. Ne kadar sayı yüksek tutulursa ülke o kadar hızlı normalleşir. Bu ülkenin bütün temel hakları ve özgürlüklerine dair bütün kazanımları hepsi solcuların mücadelesi ile elde edilmiştir. Bana tek bir örnek veremezsiniz sağcılar mücadele etmiştir, direnmiştir ve o hakları elde etmiştir diye. Bana tek bir örnek verin adımı değiştireceğim. Sakın başörtüsü demeyin. Çünkü orada bir mücadele yoktu. Tamamen dini yoksula hediye ederek ederek hırsızlık yapmaya devam eden bir sistem vardı. Oyunuzu üçüncü ittifaka vermezseniz çoluğunuzun, çocuğunuzun torununuzun karşısında kafanızı eğmeniz yüzde yüz ihtimaldir.”

“KURUMLARIN DİZAYN EDİLMESİ MESELESİDİR”

Söyleşide söz alan Gazeteci-Yazar Hakkı Özdal, “Biz geçtiğimiz yıl belirli yapılanmaların içersiinde bulunmuş bir isim olan Sedat Peker’in itiraf ve ifşahatları düştü önümüze. İzmit’te, Kocaeli’de olmamızın özel bir önemi olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar pek çok şehirde etkinlik yaptık ama Kocaeli, Türkiye İşçi Sınıfı’nın kalbi. Türkiyeli emekçilerinin en önemli kentlerinden bir tanesi. Ve Peker’in açığa çıkarttığı sorunların kökünde de işçi sınıfının, onun toplumsal ve ekonomik mücadelesinin bastırılmasının hikayesidir. Egemen sınıf ile işçi sınıfının politik varlığının ortadan kaldırılması ve devletin çeşitli kurumlarının buna uygun dizayn edilmesi meselesidir” ifadelerini kullandı.