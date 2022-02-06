Bakan Koca’dan ‘ihmalkârlık’ uyarısı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Şubat Pazar gününün verilerine göre, 412 bin 352 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 90 BİNİN ALTINA İNDİ

Güncel verilere göre, 87 bin 934 yeni vaka tespit edilirken 201 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 76 bin 552 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN ‘İHMALKÂRLIK’ UYARISI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz. Bu durum sizi ihmalkârlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Covid-19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım” dedi.