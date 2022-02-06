06 Şub 2022 - 20:58- Spor G: 06 Şub 2022 - 20:59

Derince’den kritik puan “0-0”
Derince’den kritik puan “0-0” mask

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Belediye Derincespor konuk olduğu İçel İdmanyurdu ile 0-0 berabere kaldı. Yaklaşık 5 bin taraftar önünde oynanan maçın ardından puanını 31’e çıkaran sarı lacivertiler haftayı 9. sırada tamamladı. Bu maçta talihsiz bir olay da yaşandı. Takımın etkili futbolcularından Melih İnan’ın burnu aldığı dirsek darbesi sonrasında kırıldı, öte yandan aynı futbolcunun daha önce çıkan sağ kol dirseği yine çıktı.

2 MUTLAK GOL KAÇTI

Zorlu karşılaşmada Ankara’da tedavi gören İlker ile Tayfun Kırca, hasta olan Bertuğ ve İçel’den transfer edilen, sözleşmesindeki bir tazminat maddesinden dolayı oynayamayan Burak Evren sahadaki yerini alamadı. Sadece maç hasılatından yaklaşık 180 bin lira kazanan rakibi karşısında 90 dakika boyunca müthiş mücadele eden, Muhammed Fatih ve Uğurcan İkikardeş ile de mutlak goller kaçıran Belediye Derincespor bu maçta da alkışlanacak bir performans ortaya koydu. Temsilcimiz bir sonraki maçını önümüzdeki pazar, Fethiyespor’u uzatmalarda attığı golle 2-1 deviren Mardin 1969 ile Derince’de oynayacak.

06 Şub 2022 - 20:58 - Spor

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