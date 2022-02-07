07 Şub 2022 - 11:54- Gündem G: 07 Şub 2022 - 11:57

Genç adam kalbine yenildi

İzmit Alikahya Mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Nurullah Cüneyt Tuna geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Genç adam kalbine yenildi mask

Alınan bilgilere göre İzmit Alikahya’da ikamet eden ve Tunalar Endüstri adlı iş yerinde çalışan 33 yaşındaki Nurullah Cüneyt Tuna, ağrıları sebebiyle tahlil yaptırmıştı. Tahlillerin sonucunu bekleyen Tuna'nın evinde aniden fenalaşması üzerine özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tuna, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 3 buçuk yaşında bir çocuk babası olan Nurullah Cüneyt Tuna’nın cenazesi İzmit Yeşilova Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# çocuk

07 Şub 2022 - 11:54 - Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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