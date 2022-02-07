Genç adam kalbine yenildi

Alınan bilgilere göre İzmit Alikahya’da ikamet eden ve Tunalar Endüstri adlı iş yerinde çalışan 33 yaşındaki Nurullah Cüneyt Tuna, ağrıları sebebiyle tahlil yaptırmıştı. Tahlillerin sonucunu bekleyen Tuna'nın evinde aniden fenalaşması üzerine özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tuna, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Evli ve 3 buçuk yaşında bir çocuk babası olan Nurullah Cüneyt Tuna’nın cenazesi İzmit Yeşilova Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.