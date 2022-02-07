Karamürsel, Gölcük’ü uzatmada mağlup etti! “0-1”

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta haftanın maçı Gölcük’teydi. Şampiyonluk adayı Gölcükspor ile üst sıralarda tutunmak isteyen Karamürselspor arasındaki maç nefes kesti. Maç boyunca atak oynayan Gölcükspor karşısında Karamürsel ekibi sahada çok iyi durdu. Zaman zaman duran mücadelenin 90+10. dakikasında Ahmet Şen Karamürselspor’un golünü attı, golün santrası olmadı ve ilk maçta rakibi ile berabere kalan sarı lacivertler bu kez deplasmanda kazanarak büyük bir sevinç yaşadı.
EN KAZANÇLISI GEBZE
Kullarspor deplasmanda lider İstanbul Sinopspor ile berabere kalırken haftanın en kazançlı takımı Gebzespor oldu. Üst sıralardaki takımların puan kaybettiği haftada Alemdağspor’u 3-1 ile geçen Gebze ekibi ikinci sıraya yükseldi. Bir diğer Kocaeli takımı Çayırovaspor konuk ettiği Irmakspor karşısında hata yapmadı ve maçı 2-1 kazanarak puanını 15’e çıkardı. İstanbul Sinopspor’un 23 puanla lider olduğu grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sırayı Kocaeli takımları oluşturuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.