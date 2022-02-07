Karamürsel, Gölcük’ü uzatmada mağlup etti! “0-1”

Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup’ta haftanın maçı Gölcük’teydi. Şampiyonluk adayı Gölcükspor ile üst sıralarda tutunmak isteyen Karamürselspor arasındaki maç nefes kesti. Maç boyunca atak oynayan Gölcükspor karşısında Karamürsel ekibi sahada çok iyi durdu. Zaman zaman duran mücadelenin 90+10. dakikasında Ahmet Şen Karamürselspor’un golünü attı, golün santrası olmadı ve ilk maçta rakibi ile berabere kalan sarı lacivertler bu kez deplasmanda kazanarak büyük bir sevinç yaşadı.

EN KAZANÇLISI GEBZE

Kullarspor deplasmanda lider İstanbul Sinopspor ile berabere kalırken haftanın en kazançlı takımı Gebzespor oldu. Üst sıralardaki takımların puan kaybettiği haftada Alemdağspor’u 3-1 ile geçen Gebze ekibi ikinci sıraya yükseldi. Bir diğer Kocaeli takımı Çayırovaspor konuk ettiği Irmakspor karşısında hata yapmadı ve maçı 2-1 kazanarak puanını 15’e çıkardı. İstanbul Sinopspor’un 23 puanla lider olduğu grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sırayı Kocaeli takımları oluşturuyor.