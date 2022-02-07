07 Şub 2022 - 12:05- Spor G: 07 Şub 2022 - 12:07

Ümit judoculardan 14 madalya

Kocaeli Kağıtspor’lu judocular Türkiye Şampiyonasına damga vurdu
Ümit judoculardan 14 madalya mask

Judo branşında katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalardan başarılar ile dönen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un judocuları, 2022 yılının ilk Türkiye Şampiyonası olan Ümitler Türkiye Şampiyonasında madalyalara ambargo koydu.

906 SPORCU KATILDI

4-6 Şubat tarihleri arasında Sakarya’da 62 ilden 405 kadın ve 501 erkeğin katılımı ile Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonasında Kağıtsporlu judocular kürsüde yer aldı. Mavi Beyazlı sporcular şampiyonayı 4 altın, 1 gümüş ve 9 bronz toplam 14 madalya kazanarak eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

4 ALTIN 1 GÜMÜŞ

Ümitler Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu sporculardan 44 kilogramda Şevval Erdoğmuş altın, 55 kilogramda Berkay Aydın altın, 60 kilogramda Abdulsamet Çakır altın, 73 kilogramda Hafız Çağrı Baydak altın madalya kazanırken+90 kilogramda Yusuf Kaan Engin gümüş madalyayı elde etti.

9 BRONZ MADALYA

60 kilogramda Hilmi Mucık bronz, 66 kilogramda Bekir Taha Seymen ve Yunus Yazgan bronz, 73 kilogramda Erman Gürgen bronz, 81 kilogramda Mehmet Pirantepe bronz, 40 kilogramda Elif Toruk bronz, 48 kilogramda Gizem Dinçer bronz, 63 kilogramda Zehranur Kaya bronz, 70 kilogramda Şilan Ok bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı.

# Kadın

07 Şub 2022 - 12:05 - Spor

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