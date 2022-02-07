Başiskele Çocuk Üniversitesi, siber güvenlik seminerine katıldı  

Başiskele’de geleceğin hazinesi çocuklar ve gençlere büyük değer veren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, teknoloji ve bilişim konularında genç kardeşlerinin geleceğine yatırımlarını sürdürüyor. 2021 yılının Aralık ayında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve Başiskele Belediyesi arasında imzalanan Siber Vatan – Siber Güvenlik İş Birliği Protokolü sonrası Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde siber güvenliği eğitimleri devam ediyor.

ÇEVRİMİÇİ SEMİNER

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Siber Vatan ekibi tarafından geçen hafta çevrimiçi verilen seminere Başiskele Çocuk Üniversitesi’nde siber güvenlik konusuna ilgi duyan öğrenciler uzaktan bağlantı ile katılım gösterdiler.

UZMAN İSİMLERDEN 7 KONUDA EĞİTİM

Siber Vatan ekibinin uzman araştırmacıları tarafından verilen eğitim seminerinde, Siber Güvenlikte Yeni Yaklaşımlar, OSINT Açık Kaynak İstihbarat, Web Güvenliği, Zararlı Yazılım ve Tersine Mühendislik, Human Hacking, Web 3.0 ve Metaverse konularında öğrencilere bilgiler aktarıldı.