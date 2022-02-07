Hürriyet ve yönetiminden emekçilere sabah ayazında sıcak sürpriz

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üst yönetim ekibi ile birlikte sabahın erken saatlerinde işe gitmek için servis bekleyen İzmitli vatandaşlarla bir araya geldi. Duraklarda gencinden, yaşlısına, kadınından erkeğine tüm vatandaşlarla kucaklaşarak hayırlı sabahlar dileğinde bulunan Hürriyet, poğaça ve çay ikramında bulundu. Üçyol, Bekirdere, Şirinevler ve Yeşilova bölgelerinde vatandaşlarla buluşan Başkan Hürriyet ve kurmayları, emekçilere kolay gelsin dileklerini iletti.



VATANDAŞLAR TAKDİRLE KARŞILADI

Bu davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan Hürriyet’e Bekirdere programında CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, 28 Haziran Mahallesi Muhtarı Mukadder Mengül ve Bekirdere Mahalle Muhtarı Cihat Önen eşlik ederken, Üçyol Bölgesinde Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu, Emirşah Torun, Koordinatör Devrim Bal, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Şirinevler Bölgesinde Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, STK ve Esnaf Masası Koordinatörü Cem Serhat Dayanç, Yeşilova Bölgesinde Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baştan, Koordinatör Ozan Aksu ve Esnaf ve STK Masası Koordinatörü Nurullah Özer vatandaşlara poğaça ve çay ikramında bulundu.