Alınan bilgiye göre İzmit Gültepe Mahallesi Yaman Sokak adresinde bulunan Aytaç Ertit ve Bora Ertit kardeşlerin oturduğu 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kardeşlerin işe gittiği ve evde kimse bulunmadığı esnada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak kardeşlerin beslediği 12 güvercin ile 2 yavru köpek telef oldu. Yangın esnasında itfaiye erlerinde biri duman nedeniyle hareketsiz kalan güvercinlerden birine, hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı. Ancak güvercin kurtarılamadı.
07 Şub 2022 - 12:33- Asayiş Güncelleme: 07 Şub 2022 - 12:44
Yangında ölen köpeğinin çantasına sarıldı
İzmit Gültepe Mahallesinde bulunan bir evde çıkan yangında 12 güvercin ve 2 yavru köpek telef olurken evin 11 yaşındaki kızı Hayat Su’nun köpeğine ait çantaya sarılması yürekleri sızlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.