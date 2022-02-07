Yangında ölen köpeğinin çantasına sarıldı

Alınan bilgiye göre İzmit Gültepe Mahallesi Yaman Sokak adresinde bulunan Aytaç Ertit ve Bora Ertit kardeşlerin oturduğu 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kardeşlerin işe gittiği ve evde kimse bulunmadığı esnada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak kardeşlerin beslediği 12 güvercin ile 2 yavru köpek telef oldu. Yangın esnasında itfaiye erlerinde biri duman nedeniyle hareketsiz kalan güvercinlerden birine, hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı. Ancak güvercin kurtarılamadı.

EVDE BÜYÜK HASAR VAR

Yangını öğrenerek eve gelen Aytaç Ertit’in 11 yaşındaki kızı Hayat Su ise, şanslı ismini verdiği köpeğin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Hayat Su’nun köpeğine ait çantaya sarılması yürekleri sızlattı. Yangın ile ilgili bilgi veren Aytaç Ertit, “Sabah ben ve eşim işe gittik. Kardeşim de işe gitti. Evden çıkarken bütün elektrikli malzemeleri kapamış hatta fişten çekmiştik. Çocukları da anneme götürdük. Yangının neden çıktığını bilmiyorum. 12 güvercinimiz ve 2 köpeğimiz telef oldu. Çok üzüldük. Evde de büyük hasar var” dedi.