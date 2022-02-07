Cumhuriyet İlkokulu velileri, okul önünde eylemde

Kocaeli Valiliği’nin ilimizde dört okulun depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması kararının ardından okullarda eğitim görecek öğrencilerin başka okullarda ikili eğitim görecek olması velilerin tepkisine neden oldu. Valilik, İzmit’te bulunan Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin öğrencilerinin Durhasan sınırlarında bulunan eğitim kampüsünde, Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencilerinin Yahya Kaptan Anadolu Lisesi’nde, Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi’nin ise Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitim görmesine karar vermişti. Bir diğer yandan ikili öğretim nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü Valiliğe yazı yazarak derslerin 35 dakika olmasının uygun görüldüğünü belirtti.

YAZI GÖNDERİLMİŞTİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kocaeli Valiliği’ne gönderilen yazıda, “İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı ile İzmit Namık Kemal Anadolu Lisesi ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi binalarının yıkımı ile ilgili Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin, Yahya Kaptan Anadolu Lisesi binasına taşınarak ikili öğretim yaparak 2’nci kanaat döneminden itibaren yeni binası yapılıncaya kadar eğitim-öğretime devam etmesi, yine yıkımı yapılacak Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin İzmit Durhasan’da 8580 parsel üzerinde yapımı tamamlanan 40 derslikli okul binasına taşınarak 2’nci kanat döneminden itibaren yeni binası yapılıncaya kadar eğitim öğretime devam etmesi talebi doğrultusunda yürütülen inceleme işlemi tamamlanmış olup rapor, yazı ile müdürlüğümüze gönderilmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

OKULUMUZUN FİZİKİ YAPIYA SAHİP DEĞİL

Yapılan değişiklikle Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi’nin öğrencilerinin Cumhuriyet İlkokulu’nda eğitim göreceklerinin duyurulmasının ardından ilkokulun velileri duruma tepki göstermek amacıyla okul önünde toplanarak bir araya geldi. Öğrenci velilerinden Büşra Çelik, yaptığı açıklamada, “Gölcük Cumhuriyet İlkokulu velileri olarak 2. dönem Barbaros Hayrettin Lisesini ilkokulumuza taşınması yönünde bir karar alındığı söyleniyor. İlköğretim seviyesindeki çocuklarımızın liseli öğrencileriyle birleştirilmesi, pedagojik anlamda çocuklara olumsuz etki ve güvenlik problemleri yaşatacaktır. Okulumuzun fiziki yapısı liselileri ağırlayacak şartlara sahip değil” dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ZORLU OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Çelik, “Okul ve yaş seviyeleri daha uygun ve 36 derslik kapasiteli Dumlupınar Ortaokulu veya uygun bulunan başka bir okulun seçilmesini istiyoruz. Olası bir birleşmede çocuklarımızın eğitim, sosyalleşme, etkinlik ve teneffüs vakitleri kısıtlanmış olarak eğitimlerine devam edecekler. Mevcut pandemi koşulları nedeni ile yeterli hijyenin sağlanamayacağını düşünüyoruz. Yine fiziki yaşlarına göre şahsi dolap ve kişisel eşyaları olup, mevcut düzenlerin bozulmasının çocuklar için zorlu olacağını düşünüyoruz. Bu konu hakkında ki hassasiyetlerimizi dikkate alarak gereğinin yapılmasını arz ederiz” şeklinde konuştu. Veliler, açıklama sonrası yapılan işlemin durdurulması için dilekçe verdi.