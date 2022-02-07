07 Şub 2022 - 12:48- Ekonomi G: 07 Şub 2022 - 12:50

Assan Panel’in SmartCore teknolojisiyle yalıtımlı panel sektöründe yeni dönem başlıyor

Yalıtımlı panel sektörünün küresel ölçekte öncü firmalarından Assan Panel’in Ar-Ge laboratuvarlarında geliştirilen SmartCore Yeni Nesil Yalıtım Teknolojisi ile binalarda yeni bir dönem başlıyor. Yangın güvenliği, ısı yalıtımı, çevre duyarlılığı konusunda binalarda komple çözümler sunan SmartCore teknolojisine sahip yalıtımlı panelleri, 0.0175 W/mK lambda değeri ile en düşük ısıl geçirgenlik katsayısına sahip sandviç panel olma özelliği taşıyor.
Assan Panel’in SmartCore teknolojisiyle yalıtımlı panel sektöründe yeni dönem başlıyor mask

Assan Panel, ürettiği SmartCore teknolojisine sahip yalıtımlı panelleriyle, binalarda benzersiz enerji verimliği, üstün yangın güvenliği ve uzun ömür sunmaktadır. SmartCore dolgulu sandviç paneller 0.0175 W/mK lambda değeri ile dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahiptir. SmartCore yalıtımlı paneller sayesinde binalarda, daha az enerji tüketimi, daha az karbondioksit salınımı ve çevreye karşı yüksek duyarlılık sağlanmaktadır.

Assan Panel Ar-Ge laboratuvarlarında geliştiren SmartCore teknolojisi ile üretilen yalıtımlı çatı ve cephe panelleri 0,0175 W/mK lambda değeri ile mineral liften iki kat ve poliüretan dolgudan ise yüzde 20 fazla ısı verimliği sağlamaktadır. Daha düşük kalınlıklarda daha yüksek performans gösteren SmartCore yalıtımlı paneller bu sayede montaj ve nakliye maliyetinden tasarruf sağlar.

Çatı üzeri GES sistemleri ile uyumlu solar kepli panel de dahil olmak üzere Assan Panel’in ürettiği tüm yalıtımlı panel gruplarında kullanılmaya başlanan SmartCore teknolojisi binalarda yüksek performans sağlıyor. 

Sektörümüzdeki ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz

Ürettiği ürünler ve sunduğu hizmetlerle, sektördeki öncülüğünü her geçen gün güçlendiren Assan Panel’in Genel Müdürü Tolga Akar, “ Assan Panel’ in en önemli uzmanlık alanları ısı, ses yalıtımı, sızdırmazlık ve yangın dayanımıdır. Ar-Ge laboratuvarlarımızda geliştirilen SmartCore Yeni Nesil Yalıtım Teknolojisi ile sektörümüzdeki ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Isı yalıtımının doğru yapılması ile binalarda enerji tüketimini azaltmayı ve ekonomimize katkı sunmayı hedefliyoruz. Daha önce yangın dayanımında özellikle de taşyünü yalıtımlı panellerde küresel rekor değerler elde etmiştik, SmartCore teknolojisi ile de ısı yalıtımında maksimum verim elde edilmesini sağlayan belge ve sertifikasyonları elde ettik. SmartCore küresel çapta sektörünün en yüksek kombine performansını sunuyor” dedi.

Lambda değeri nedir?

"K’’ değeri veya "λ’’ değeri" olarak da gösterilen lambda değeri, 1 m² yüzeye sahip 1 m kalınlıkta malzemeden iç ve dış yüzeylerde sıcaklık farkının 1 Kelvin olduğu durumda oluşan ısı akışının Watt (W) cinsinden ifadesidir. Ürünlerin termal iletkenliğini W/mK birimlerinde ölçer. Lambda değeri ne kadar düşük olursa o ürünün yalıtım kapasitesi o kadar yüksek demektir.

07 Şub 2022 - 12:48 - Ekonomi

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