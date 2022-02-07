Toyota Plaza çalışanı genç kadın kansere yenildi

Toyota Plaza Kocaeli Kaya'da yönetici asistanı olarak görev alan, atlattığı amansız hastalığa yeniden yakalanması nedeniyle bir süredir çalışamayan Özge Alkan Zümrüt, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 1 çocuk annesi, 34 yaşındaki Zümrüt'ün vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi bugün öğle namazında Adapazarı Karapınar Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek.