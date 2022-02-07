07 Şub 2022 - 13:29- Gündem G: 07 Şub 2022 - 13:32

İki ilçe üç mahallede su kesintisi var

İSU Genel Müdürlüğü tarafından kentimizde yapılacak su kesintilerinin listesi açıklandı.
İki ilçe üç mahallede su kesintisi var mask

İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölcük ve Başiskele olmak üzere iki ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte, şebeke arızası ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak olan mahalleler ve sokaklar...

GÖLCÜK

Değirmendere Yalı Mahallesi

07/02/2022 10:29:06 ile 07/02/2022 12:00:12 tarihleri arasında VANA KONTROL AMAÇLI KAPATILDI. nedeniyle su kesintisi.

Değirmendere Merkez Mahallesi

07/02/2022 10:29:06 ile 07/02/2022 12:00:12 tarihleri arasında VANA KONTROL AMAÇLI KAPATILDI. nedeniyle su kesintisi.

BAŞİSKELE

Yeşilkent Mahallesi

07/02/2022 10:20:59 ile 07/02/2022 12:19:59 tarihleri arasında SU ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.
# Başiskele

07 Şub 2022 - 13:29 - Gündem

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