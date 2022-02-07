İki ilçe üç mahallede su kesintisi var

İSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölcük ve Başiskele olmak üzere iki ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte, şebeke arızası ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacak olan mahalleler ve sokaklar...
GÖLCÜK
Değirmendere Yalı Mahallesi
07/02/2022 10:29:06 ile 07/02/2022 12:00:12 tarihleri arasında VANA KONTROL AMAÇLI KAPATILDI. nedeniyle su kesintisi.
Değirmendere Merkez Mahallesi
07/02/2022 10:29:06 ile 07/02/2022 12:00:12 tarihleri arasında VANA KONTROL AMAÇLI KAPATILDI. nedeniyle su kesintisi.
BAŞİSKELE
Yeşilkent Mahallesi
07/02/2022 10:20:59 ile 07/02/2022 12:19:59 tarihleri arasında SU ŞEBEKE ARIZA nedeniyle su kesintisi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.