Ali Babacan Nihat Ergün’ü yalnız bırakmadı

Genel Başkanlığı’nı Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kurucusu, Teşkilâttan Sorumlu eski Genel Başkan Yardımcısı ve GMYK üyesi Nihat Ergün’ün babası İbrahim Ergün, dün yaşlılığa bağlı nedenlerle 92 yaşında vefat etti. Petrol Ofisi’nden emekli olan İbrahim Ergün’ün Derince ilçesindeki Çınarlı Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazı için DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'da katılım sağladı.