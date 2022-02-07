Körfez Belediyesi’nde Nazende İşletmecilik için yapılan işe alımlar dikkat çekti!

Körfez Belediyesi’nin iştirakı olan KÖRPAŞ tarafından 25 Haziran 2020 tarihinde kurulan Nazende İşletmecilik Gıda Limited Şirketi’nde yapılan geçici işçi alımları dikkat çekti. Kurucu listesinde Körfez Belediyesi Nazende Personel Müdürü Çiğdem Özkan, Belediye Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğniemir, Sosyal Tesisler Koordinatörü Ömer Güney müdür, KÖRPAŞ ise Müdürler Kurulu Başkanı olarak yer alırken isimlerin adına hareket edecek kişi olarak ise Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan olduğu öğrenildi.

HAZİRAN’DA 15, TEMMUZ’DA 17 SERVİS ELEMANI İLANI

Nazende İşletmecilik Gıda Limited Şirketi’nin İŞKUR üzerinden yayınlanan Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanları dikkat çekti. 25 Mart 2021 tarihinde 2 otopark görevlisi, 1 bekçi, 1 kasiyer, 1 çırak, 2 şoför alım ilanı yayınlayan şirket, 31 Mayıs 2021’de ise 1 aşçı ilanı yayınlandı. Şirket, 8 Haziran 2021’de 15 mutfak personeli, 15 servis elemanı ve 1 bekçi ilaı yayınlarken 8 Temmuz 2021’de 1 satın alma personeli, 2 bekçi, 17 servis elemanı ilanı, 31 Temmuz 2021 tarihinde ise 10 aşçı ve aşçı başı ile çeşitli usta ile 3 otopark görevlisi işe alım ilanını yayınladı.

PEŞPEŞE İLANLAR

4 Ağustos 2021 tarihinde 2 muhasebe personeli işe alım ilanı yayınlayan şirket, 16 Ağustos 2021 tarihinde tekrar Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı yayınlayarak 10 pişirici, 20 servis elemanı işçi alımı yapacağını duyurdu. 22 Ekim 2021 tarihinde 10 aşçı ve aşçıbaşı, 6 satın alma-sevkiyat personeli ve 10 servis elemanı, 23 Aralık 2021 tarihinde ise 10 servis elemanı, 10 salon salon şefi, aşçı, aşçıbaşı ve büro elemanı ilanı yayınlayan şirket son olarak 27 Ocak 2022 tarihinde 20 servis elemanı alım ilanı yayınlandı.

“PERSONELLER UZUN SAATLER ÇALIŞIYOR”

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda bütün işçi alımlarının ‘geçici’ olduğu belirtilirken 4 Ağustos 2021 tarihinde 2 muhasebe personeli işe alım ilanında personellerin ‘daimi’ olduğu notu yer aldı. İşçilerin yazın ve kışın işe alındığı daha önce belirtilirken üst üste yapılan işçi alım ilanları dikkat çekti. Körfez Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun, “Orada bir sıkıntı var. Kaliteli elemana çok ücret verilmiyor. Orada 00.00’a kadar hizmet sürüyor. Uzun saatler çalışıyor personeller” dedi.