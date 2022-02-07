Yüksel Taşören hayatını kaybetti

İzmit Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden, Fatma Ayla Taşören’in eşi, Aydoğan ve Aybikem Taşören kardeşlerin babaları, Türk Pirelli Fabrikası emeklilerinden, Türk Sanat Müziğine tutkusu ile bilinen, Kocaeli Üniversitesi Korosu geçmiş dönem şeflerinden Yüksel Taşören (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti.. Merhumun cenazesi bugün öğle namazında Kadıköy Mahallesi Yeşil Camii'den kaldırıldı.