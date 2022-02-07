Geleceğin şampiyonları Eurofit testinden geçiyor

Gebze’de yaklaşık 4 ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) şu günlerde, Büyükşehir’in Ücretsiz Spor Okulları’nda antrenörler tarafından gözlem yoluyla seçilen öğrencileri ağırlıyor. Bu bağlamda Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerinden davet edilen 395 öğrenciye Eurofit testi (yetenek ve beceri testi) uygulanıyor. Kocaeli’ne özgü bir ölçüm standardı oluşturmak için yapılan testlerde, eğitim verilen çocuklar arasında uluslararası normlara yaklaşan ya da geçen çocukların tespit edilmesi sağlanıyor.