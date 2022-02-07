Ah gençler ahh! “0-0”

U-19 takımı Boluspor ile Vinsan Tesisleri’nde karşılaştı. Maç boyunca birçok net gol fırsatından yararlanamayan yeşil siyahlılar rakibi ile 0-0 berabere kaldı.

BOLUSPOR 75 DAKİKA 10 KİŞİ OYNADI

Güzel bir havada oynanan maçın ilk yarısında karşılıklı ataklar vardı. Yusuf Efe çok net bir gol kaçıran Kocaelispor fileleri bulamadı. Bolu ekibinde Erdem Can 23. dakikada rakibine faul yaptı ve sarı kart gördü. Üzerine de hakemi alkışladı ve ikinci sarı kart sonrası takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

NELER KAÇTI NELER

Yeşil siyahlılar ikinci yarının başında 3 hamle birden yaptı. Özellikle sağ kanadı çok etkili kullanan Kocaelispor’da Alper ve Yiğit Canguru’nun gollük pasları bir türlü sonuçlanmadı. İkinci yarıda oyuna giren Ömer Tuğ alt pas noktasından 3 akıl almaz gol kaçırdı. Berat ve Eren de yine gol kaçırma yarışına ortak oldu.

2005’Lİ KALECİ KADER ADAMI OLDU

Kocaelispor, Eren’in düşürülmesi ile 85. dakikada penaltı kazandı. Topun gerisine geçen Ömer Tuğ penaltıyı kaçırdı. Bolu ekibinin as kalecisinin lisansı unutulunca kaleye geçen 2005 doğumlu kaleci Dolunay Göl maçın kader adamı oldu. Kaçan penaltının ardından dönen pozisyonda Boluspor’da Diarra mutlak bir golden yararlanamadı.

2 PUANI DAHA ÇÖPE ATTIK

Zirve yolunda uzatmalarla birlikte yaklaşık 75 dakika bir kişi eksik rakibi karşısında 0-0 berabere kalan Kocaelispor, Ümraniyespor, Samsunspor, Bursaspor maçları gibi galibiyeti avucunun içinden kaçırdı. Yeşil siyahlı gençler soyunma odasına üzgün giderken kaçan 2 puana yandı.