Hürriyet, Darıca’da Ardahanlıların heyecanına ortak oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu, Hakan Yalçın, Nurullah Özer ve Birol Sağlam, CHP Gebze İlçe Başkanı Gökhan Orhan, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş ve CHP Körfez İlçe Başkanı Bülent Yıldız ile birlikte Darıca Ardahanlılar Derneği’nin ev sahipliğinde Darıca kapalı semt pazarında düzenlenen Ardahan Tanıtım Günleri açılışına katıldı. Açılışta Hürriyet, Ardahanlıların büyük ilgisiyle karşılaştı.

STANTLARI ZİYARET ETTİ

Her zaman hemşeri derneklerinin yanında olan Başkan Hürriyet, ilki düzenlenen tanıtım günlerinde de Ardahanlıların heyecanına ortak oldu. Etkinlik kapsamında kurulan stantlardaki Ardahanlıları selamlayan Başkan Hürriyet, tanıtım günleri için alanda bulunan vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.