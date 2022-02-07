Kandıralılar’ın başkanları Gülümse Kafe’de buluştu

Kocaeli Kandıralılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve İYİ Parti İzmit İlçe Yöneticisi Salim Yaşar, Kandıralı hemşerilerini İzmit Belediyesi’nin Yahya Kaptan Sarı Mimoza Caddesi’nde hizmet veren Gülümse Kafe Sosyal Tesisleri’nde ağırladı. Yaşar’ın davetine Kocaeli Kandıralılar Derneği 6’ncı Başkanı Erdal Baykara(2004-2006), 8’inci Başkanı Recep Yıldız(2008-2010), 10’uncu Başkanı Harun Reşit Kocagöz(2012-2014), 12’nci Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayrak(2016-2018) ve 14’üncü Başkanı e. Kurmay Albay Ali Kocatürk(2020-2022) ile Denetim Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve Kandıra Belediyesi Meclis Üyesi Hayri Çelik katıldı. Pandemi sebebiyle aksayan dernek faaliyetlerinin canlandırılması ve yeni dönemde yapılabilecek programları konuşan başkanlar ev sahibi Salim Yaşar’a ilgi ve ikramları için teşekkür etti.