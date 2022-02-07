Şehnaz ile Volkan evlilik yolunda ilk adımı attı

Körfez’in tanınmış ailelerinden olan, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ikamet eden, çevreleri tarafından oldukça sevilen Demirbüken Ailesi’nden Ayfer-Akif Demirbüken çiftinin kızları Şehnaz Demirbüken, bir süredir birlikte olduğu Volkan Sarı ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Aslen Eskişehir nüfusuna kayıtlı olan, İzmit’te öğretmenlik yapan Volkan Sarı ile nişanlanan Şehnaz Demirbüken’nin mutluluğu yüzüne yansıdı. Şehnaz ile Volkan’ın nişan yüzüklerini aile büyükleri, ‘Mutluluklar’ dileyerek birlikte taktılar.
YÜZÜKLERİ AİLE BÜYÜKLERİ TAKTI
Evlilik yolunda ilk adım olan nişan merasimi Körfez’deki özel bir mekanda, aile ortamında gerçekleştirildi. Bu güzel ve özel günde Şehnaz ile Volkan’ı aile yakınları yalnız bırakmadı. Nişan yüzüklerinden sonra davetliler doyasıya dans etti, oyun oynadı ve halay çektiler. Şehnaz ile Volkan ise gelen misafirlerle yakından ilgilendi. Mutluluklarını misafirlerle paylaştılar. Şehnaz ile Volkan, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ettiklerini belirttiler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.