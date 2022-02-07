07 Şub 2022 - 15:53- Yaşam G: 07 Şub 2022 - 15:54

Şehnaz ile Volkan evlilik yolunda ilk adımı attı

Körfez’in sevilen ailelerinden olan Demirbüken Ailesi’nden Ayfer-Akif Demirbüken çiftinin kızları Şehnaz Demirbüken, İzmit’te öğretmenlik yapan Volkan Sarı düzenlenen törenle nişanlandı
Şehnaz ile Volkan evlilik yolunda ilk adımı attı mask

Körfez’in tanınmış ailelerinden olan, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde ikamet eden, çevreleri tarafından oldukça sevilen Demirbüken Ailesi’nden Ayfer-Akif Demirbüken çiftinin kızları Şehnaz Demirbüken, bir süredir birlikte olduğu Volkan Sarı ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı. Aslen Eskişehir nüfusuna kayıtlı olan, İzmit’te öğretmenlik yapan Volkan Sarı ile nişanlanan Şehnaz Demirbüken’nin mutluluğu yüzüne yansıdı. Şehnaz ile Volkan’ın nişan yüzüklerini aile büyükleri, ‘Mutluluklar’ dileyerek birlikte taktılar.

YÜZÜKLERİ AİLE BÜYÜKLERİ TAKTI

Evlilik yolunda ilk adım olan nişan merasimi Körfez’deki özel bir mekanda, aile ortamında gerçekleştirildi. Bu güzel ve özel günde Şehnaz ile Volkan’ı aile yakınları yalnız bırakmadı. Nişan yüzüklerinden sonra davetliler doyasıya dans etti, oyun oynadı ve halay çektiler. Şehnaz ile Volkan ise gelen misafirlerle yakından ilgilendi. Mutluluklarını misafirlerle paylaştılar. Şehnaz ile Volkan, bu güzel ve özel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese can-ı gönülden teşekkür ettiklerini belirttiler.

07 Şub 2022 - 15:53 - Yaşam

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.511.714 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Tezgahtar ve kuru pasta ustası aranıyor

Bayan tezgahtar  ve kuru pasta ustası aranıyor.  Müracaat : KARDELEN FIRIN 

02623111816

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası, tenteli tırda çalışacak tır şoför aranıyor.

0537 566 86 87

BAY PERSONEL ALINACAKTIR

Şirketimizde çalıştırılmak üzere - Askerliğini yapmış - AUTOCAD ve SOLİDCAM programlarını bilen  - BAY personel aramaktayız.

BOYA USTASI ARANIYOR

OTO PORT  kaporta boya işi için USTA/KALFA aranmaktadır. Dolgun maaş verilecektir.

0536 463 33 54

ELEMAN ARANIYOR

Başiskele’deki şirketimiz atölyelerinde, imalatta yetiştirilmek üzere;  - Askerlik engeli bulunmayan  - 30 yaşını geçmemiş - Bay eleman alınacakt...

0554 496 91 53

TIR ŞOFÖRÜ ARANIYOR

İzmit - İstanbul arası,  tertemiz turda çalışacak tır şoförü aranıyor. 

05375668687

Eleman aranıyor

ALUMİNYUM PVC atölyesinin idari imalat montajını yapabilecek, iyi ekonomik şartlarda çalışacak, konusunda deneyimli yardımcı aranmaktadır. Müracaat...

05322428050

SATILIK DAİRE

Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak’ta 5 yaşında binanın 3. katındaki  çatı dubleks, Krediye uygun 3+1, brüt 175 metrekare  K...

0538 094 41 95

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 8 TL

0262 323 39 17

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM 

HASTA BAKICILIK İŞİ ARIYORUM Kocaeli’de, KENDİ EVİMDE  HASTA BAKICILIK işi arıyorum.  Yaşlı, engelli hasta bakabilirim.  DENEYİM SAHİBİYİM.  Refer...

0532 560 61 03

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Şehnaz ile Volkan evlilik yolunda ilk adımı attı mask
Şehnaz ile Volkan evlilik yolunda ilk adımı attı
Prometeon’dan emekli olanlar törenle uğurlandı mask
Prometeon’dan emekli olanlar törenle uğurlandı
Robots TXT Nedir? Avantajları Nelerdir? mask
Robots TXT Nedir? Avantajları Nelerdir?
Fatma Girik hayatını kaybetti mask
Fatma Girik hayatını kaybetti
2022 TV Ünitesi Modelleri Nelerdir? mask
2022 TV Ünitesi Modelleri Nelerdir?
Özdilek’ten Sıcacık Kış Sürprizi! mask
Özdilek’ten Sıcacık Kış Sürprizi!
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL