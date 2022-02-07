Kartepe Belediyesi tarafından yapımına başlanan Derbent Etnografya Müzesi’nde sona gelindi. Müzenin kaba inşaatının bitmesi sonrasında ince işçiliğe geçildi. Müze çalışmaları devam ederken Derbent Meydanı çalışmalarına start verildi. Osmanlı Padişahlarından Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1899 yılında Kartepe Derbent Mahallesi’ne yaptırılan Hikmetiye Camii en önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Kültür mirasının tanıtımına katkı vermek için başlatılan Derbent Etnografya Müzesi’nde tarihi dokuya uygun olarak yapılan çalışmalar sona yaklaştı.
MODERN KENT MEYDANI
Derbent Etnografya Müzesi’nde iç düzenlemeye geçilirken Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Müze çalışmaları sonrasında Derbent Meydanı çalışmalarına başlandı. Meydan projesi tamamlandığında 3 bin metrekare alanda düzenleme yapılmış olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.