Kartepe Belediyesi tarafından yapımına başlanan Derbent Etnografya Müzesi’nde sona gelindi. Müzenin kaba inşaatının bitmesi sonrasında ince işçiliğe geçildi. Müze çalışmaları devam ederken Derbent Meydanı çalışmalarına start verildi. Osmanlı Padişahlarından Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1899 yılında Kartepe Derbent Mahallesi’ne yaptırılan Hikmetiye Camii en önemli kültür mirasları arasında yer alıyor. Kültür mirasının tanıtımına katkı vermek için başlatılan Derbent Etnografya Müzesi’nde tarihi dokuya uygun olarak yapılan çalışmalar sona yaklaştı.

MODERN KENT MEYDANI

Derbent Etnografya Müzesi’nde iç düzenlemeye geçilirken Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Müze çalışmaları sonrasında Derbent Meydanı çalışmalarına başlandı. Meydan projesi tamamlandığında 3 bin metrekare alanda düzenleme yapılmış olacak.